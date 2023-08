Sistemului național de Garanție-Returnare (SGR) intră într-o nouă etapă de dezvoltare, odată cu semnarea de către RetuRO, compania responsabilă de gestionarea SGR în România, a contractului de achiziție a echipamentelor pentru centrele regionale cu Anker Andersen A/S, liderul de piață în sisteme de numărare și sortare de înaltă performanță.

În faza inițială, Sistemul Garanție-Returnare din România va funcționa cu 17 centre la nivel național, deschise și echipate treptat, până la jumătatea anului viitor, unde RetuRO va transporta ambalajele de băuturi colectate de la peste 80.000 de comercianți, le va număra și sorta pentru a fi vândute, apoi, către companiile de reciclare. RetuRO funcționează după principiul not-for-profit, ceea ce înseamnă că profitul realizat de companie va fi reinvestit, exclusiv, în funcționarea și dezvoltarea Sistemului Garanție-Returnare.

RetuRO va avea peste 100 de mașini de numărat

Prima serie de echipamente este programată să ajungă la sfârșitul lunii septembrie, conform termenului asumat de furnizor. Anker Andersen A/S va livra către RetuRO 20 de mașini de numărat, în această fază, capabile să sorteze aproximativ 6.500 de ambalaje pe oră. Aceste echipamente vor manipula recipiente din sticlă, PET și aluminiu, identificând și respingând ambalaje care nu se încadrează în SGR. Pe măsură ce programul se va dezvolta în cele 17 centre, compania daneză va furniza direct alte 94 de astfel de mașini de numărat și va supraveghea fabricarea și distribuția tuturor celorlalte echipamente necesare pentru funcționarea extinsă a programului.

“Nevoile noastre sunt destul de specifice în ceea ce privește echipamentele și pregătirea centrelor de numărare și sortare. Și exact în acest sens, al eficienței și al rapidității am acționat în ultima perioadă. Găsirea unui partener capabil și experimentat, care să poată furniza nu doar echipamentele de ultimă generație necesare, ci și să asigure instalarea și testarea la fața locului, instruirea specializată, întreținerea, service-ul și furnizarea de piese de schimb, a reprezentat pentru noi un pas important. Această abordare completă și personalizată a serviciilor oferită de compania Anker Andersen A/S în cazul implementării sistemelor de garanție-returnare din întreaga lume a contat foarte mult în alegerea partenerului tehnic pentru România”, a declarat Gemma Webb, CEO al RetuRO.

Aparate care pot scana și sorta sute de ambalaje pe minut

Anker Andersen A/S are o experiență îndelungată în dezvoltarea instalațiilor industriale de înaltă performanță pentru numărarea și sortarea ambalajelor returnabile. Compania dezvoltă și produce echipamente, fie la fabrica din Danemarca, fie în colaborare cu parteneri internaționali. Anker Andersen A/S a instalat peste 400 de astfel de sisteme rapide în țări din întreaga lume.



Utilizarea instalațiilor industriale de înaltă performanță Anker Andersen, care pot scana și sorta chiar și peste 300 de recipiente de băuturi pe minut, contribuie la reciclarea a miliarde de ambalaje și reducerea anuală a mii de tone de CO2.

Sursa foto: Shutterstock