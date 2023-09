Platforma oferă o modalitate simplă și transparentă de instalare a panourilor fotovoltaice. Un element de unicitate al platformei Solmag este agregarea producției de electricitate într-un cloud de energie descentralizat, care se adaptează cerințelor pieței de echilibrare.

Modelul de business este unul simplu: 2.495 de euro pentru 100 de lead-uri. Oferta companiei are un discount de 80% pentru primii 10 partenerii instalatori ce vor să acceseze platforma. Cei 499 de euro sunt acordați sub formă de credits in contul lor pentru deblocarea lead-urilor.

"Ne aflăm în plin proces de atragere a unei finanțări pentru a dezvolta Solmag și pentru a contribui la o nouă revoluție în sfera energiei regenerabile pe piața din România și Marea Britanie. Căutăm investitori care să fie deschiși spre inovație și conștienți de impactul pozitiv pe care îl putem avea în această industrie. Viziunea noastră este ambițioasă și se întinde pe termen lung, până în anul 2030, concentrându-se asupra inovației, tehnologiei și energiei pentru a aduce schimbări semnificative în modul în care lumea gestionează și utilizează resursele energetice. Construim aplicații complementare pentru a crea un ecosistem sigur și complet, o soluție în care utilizatorii vor putea gestiona energia lor solară”, a declarat Alex Nicoară, CEO și fondator al Solmag.

Ceilalți patru membri ai echipei, una descentralizată, cu oameni activi în țări diferite, sunt Olivian Savin, doctor în energie, care este COO Solmag, George Tătaru, CBDO al companiei, Irina Damascan (CPO) și Ana Maria Petre (CMO Solmag).

Solmag are ca obiectiv francizarea platformei în 18 țări. Scopul principal al francizei este obținerea unui venit constant (20.000 de euro/ lună/ franciză) și pentru a colecta prosumatorii globali.

Solmag își propune astfel să creeze un ecosistem puternic pentru prosumatori, producători și consumatori, bazat pe o tehnologie avansată. Printre instrumentele și soluțiile integrate se numără o hartă globală a prosumatorilor pentru o înțelegere mai bună a pieței de echilibrare, inteligența artificială (AI) pentru optimizarea proceselor și un sistem de management al energiei ce va avea integrat o soluție financiară de consolidare a infrastructurii ce le va permite prosumatorilor sa monitorizeze energia generată. Aceste soluții tehnologice avansate vor contribui la eficientizarea utilizării energiei regenerabile și la creșterea durabilității în sectorul energetic.

“Suntem un business de tehnologie care se concentrează în proporție de 80% pe dezvoltarea în domeniului energetic și 20% pe industria de Fintech prin dezvoltarea tehnologiei bancare. Scopul nostru principal în planul energetic este sa devenim un furnizor descentralizat până în 2027 pe una dintre următoarele piețe: Europa, Asia sau Africa. E prea devreme ca să ne putem imagina unde avem market-fit-ul ideal. Spre exemplu, jucătorii din Germania sunt activi în Bangladesh, iar cei din America si-au gasit market-fit-ul în Vietnam. Pare ca P2P energy trading se face mai ușor în țările slab dezvoltate”, a adaugat

Ca elemente ce compun ecosistemul avem în plan să construim următoarele: solar marketplace (motorul rețelei) - 100% funcțional, harta prosumatorilor globali (centrul rețelei) - MPV - 80% funcțional, lucrăm încă la partea de securizare a datelor și la partea legală, aplicația de monitorizare a fluxurilor de energie cu ajutorul AI (geometrical deep learning - modelul waze) și blockchain pentru optimizarea rutelor de transfer al energiei, cloud-ul descentralizat de energie.

Am mapat aproape 100.000 de prosumatori ce însumează o putere de 1.1 GWH. Consumul României este de aproximativ 7 GWH. Prosumatorii au ajuns să producă aproape 15%. Puterea unui reactor nuclear de la Cernavodă e de 700 MWH.

Potrivit Solmag, în al doilea trimestru din 2024, va fi imposibilă conectarea noilor prosumatori la rețea, context pentru faza 2 a proiectului și anume rezolvarea intermitenței în rețea. Astfel, Solmag identifică punctele din rețea unde are sens să cupleze mai mulți prosumatori și astfel le permite accesul într-un micro-grid. Compania va pune la dispoziție soluția de finanțare prin crowdfunding (de exemplu: proiect de 300.000 de euro pentru 25 de prosumatori, baterii și suplimentarea rețelei de distribuție).

În același timp, pentru componenta de hartă, Solmag va construi un calculator pentru potențialul pe microgrid și adună date la nivel global. Accesul în hartă are un cost de 890€/ lună și 4.990€/ an, în varianta MVP.

La nivel european sunt peste 4 milioane de prosumatori, iar creșterea este proiectată la 1.000% până în 2030. Din 2026, focusul se va muta total pe stocarea energiei în putere computațională și baterii.

Sursa foto: Shutterstock