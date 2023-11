Hidroelectrica și-a dublat într-un an numărul de clienți, dar facturile întârziate au ajuns la aproape 3 miliarde de lei

Compania de stat se bate pentru primul loc pe piața de furnizare de energie, iar în 2023 va obține un profit chiar mai mare decât cel record de anul trecut. Dar problemele cu facturile întârziate continuă, iar sumele nerecuperate au ajuns la un nivel uriaș.

Potrivit celui mai recent raport Hidroelectrica, numărul locurilor de consum din portofoliul de furnizare al companiei era la 30 septembrie 2023 de 565.050. În 2022, la aceeași dată, erau doar 277.382 de locuri de consum. Creșterea este mai ales la nivelul clienților casnici – de la 256.539 la 530.850, în vreme ce clienții non-casnici au avut un avans semnificativ mai mic: de la 20.843 la 34.200 în decursul unui an.

Primul loc la furnizori pe piața concurențială?

În primele noua luni ale anului 2023, Hidroelectrica afirmă că și-a mentinut poziția de cel mai important furnizor de energie electrică către clienții finali pe piața concurențială, cu o cotă de piață de peste 16%. Trebuie însă menționat că, dacă punem la un loc cele două companii de furnizare ale ENEL (ENEL Energie și ENEL Energie Muntenia), cota de piață a grupului ex-italian ar depăși 18%.

Avantajul Hidroelectrica a fost acela că a avut permanent o ofertă de energie electrică sub prețul plafonat. Și-a permis acest lucru deoarece, dintre toți marii furnizori, a fost singurul care a profitat din plin de criza energiei, deoarece este și producător, pe când ceilalți au doar capacități mici de producție.

În general, producția Hidroelectrica depășește mult cererea pe partea de furnizare. Sunt și excepții, în perioadele secetoase, când compania cumpără energie de la Nuclearelectrica, dar și atunci la un preț foarte avantajos - 450 lei/MWh. Ca urmare, în vreme ce alți furnizori au în general marje de profit de circa 5%, Hidroelectrica a atins în 2022 o marjă de profit de 44%. Dar asta doar pentru că este și producător de energie, iar activitățile nu sunt separate pe companii distincte pentru furnizare și producție, așa cum se întâmplă la ENEL sau CEZ, de exemplu.

Profit record și în 2023

Profitul net al Hidroelectrica la 9 luni – 5,18 miliarde de lei - este deja cu 42% mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. De fapt, depășește tot profitul net înregistrat în 2022 (circa 4 miliarde de lei) și, cel mai probabil, va plasa Hidroelectrica pe locul I și anul acesta în topul celor mai profitabile companii din sud-estul Europei - o realizare remarcabilă pentru o companie care acum 10 ani încă se lupta cu insolvența.

Veniturile realizate din furnizarea de energie electrică au crescut cu 123% în primele 9 luni ale acestui an, depășind 2,5 miliarde lei, ca urmare a creșterii portofoliului de clienți. În plus, Hidroelectrica a și produs (și vândut) mai multă energie – 14,1 TWh față de 10,2 TWh în primele trei trimestre - deoarece 2023 nu a fost un an atât de secetos.

Facturile întârziate, jumătatea goală a paharului

Există însă și o parte deloc pozitivă: soldul creantelor comerciale a crescut cu 120%, ajungând la 2,978 miliarde lei la 30 septembrie 2023, de la 1,351 miliarde la 31 decembrie 2022. Iar în primăvară, înainte de listarea pe Bursă, soldul creanțelor era de 2 miliarde. Compania recunoaște că ”această majorare a fost cauzată de întârzierile în procesul de facturare a energiei electrice furnizate către consumatorii finali datorate atât implementarii unui nou sistem de facturare, cât si multiplelor modificări legislative la nivelul anului 2022, care au condus la amânarea facturării și în anul 2023”.

Întârzierile sunt totuși în curs de recuperare, susține Hidroelectrica, soldul creanțelor nefacturate fiind diminuat cu 0,65 de miliarde în trimestrul 3. Dar pierderile doar din deprecierea acestor creanțe au ajuns la 61 de milioane de lei. De asemenea, o parte din creanțe, sunt reprezentate de mari clienți, ca Transelectrica sau diverse instituții publice. Acestea reprezintă însă, în total, doar puțin peste jumătate de miliard de lei, deci aproximativ a șasea parte din totalul datoriilor nerecuperate.

Practic, din cauza - în principal - a facturilor întârziate, Hidroelectrica a ajuns în situația în care are de recuperat datorii mai mari decât veniturile pe un întreg trimestru.

Cum s-a ajuns aici? Portofoliul de clienți casnici și non-casnici ai companiei a explodat, dar nici softul de facturare, nici structura de personal, nu au ținut pasul. Abia pe 2 octombrie a fost lansată aplicația Hidroelectrica, iHidro. Dar aceasta în continuare are probleme, deși nu atât de mari ca la început, când unii clienți vedeau în contul lor datele unui cu totul alt client. Însă nici la o lună și jumătate după lansarea aplicației nu se pot plăti în ea facturile Hidroelectrica.

De asemenea, din informațiile wall-street.ro, există în continuare clienți casnici care nu au mai primit facturi din primăvara lui 2022.

