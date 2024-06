Cum poți face bani în magazinele Ikea dintr-un joc video cu peste 70 de milioane de jucători

Platforma Roblox, care atrage circa 70 de milioane de jucători în fiecare zi, va găzdui un nou joc, „The Co-Worker”. Ceea ce este neobișnuit despre această experiență virtuală este că anumiți jucători vor fi plătiți pentru timpul lor petrecut pe platformă. Concret, Ikea va plăti cu 17 dolari pe oră un număr de 10 jucători care vor fi „angajați” să servească chiftele făcute din pixeli sau să schimbe aspectul magazinului.

IKEA is opening a virtual store in Roblox, where players can also work and earn €14.80/hour pic.twitter.com/uscwLyfEM7— Dexerto (@Dexerto) June 4, 2024