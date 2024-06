Cum te poate ajuta Terapia prin Realitate Virtuală să gestionezi anxietatea și atacurile de panică

Începe să trăiești fără anxietate cu ajutorul sesiunilor de Psihoterapie prin Realitate Virtuală oferite de Clinică de Psihoterapie Id Therapy

Într-o lume în continuă schimbare, femeile sunt adesea expuse unui stres semnificativ datorită rolurilor multiple pe care le îndeplinesc în societate. Această realitate se reflectă și în prevalența crescută a atacurilor de panică, în special după vârsta de 50 de ani. Atacul de panică, o formă intensă de anxietate, este definit ca o stare de frică bruscă și extremă, fără un motiv aparent. Deși este un fenomen des întâlnit, încă nu se știe cu certitudine dacă există o legătură directă între menopauză și atacurile de panică.

Povestea Mariei

Maria, o femeie în vârstă de 52 de ani, a experimentat primul ei atac de panică la scurt timp după ce și-a pierdut locul de muncă. Era un job pe care îl avea de peste 20 de ani și pierderea acestuia a fost un șoc imens. Într-o seară, în timp ce se uita la televizor, a simțit brusc o senzație intensă de frică. Inima îi bătea cu putere, respirația i se accelera și simțea că nu poate respira. A fost convinsă că are un atac de cord și a chemat ambulanța.

La spital, medicii i-au spus că ceea ce a experimentat nu a fost un atac de cord, ci un atac de panică. Această veste a surprins-o pe Maria, care nu mai avusese niciodată astfel de probleme. Pe măsură ce a discutat cu medicii și a început să înțeleagă mai bine ce i se întâmplă, Maria și-a dat seama că stresul și anxietatea acumulate în urma pierderii locului de muncă și a altor probleme personale au contribuit la declanșarea atacului de panică.

După acest incident, Maria a început să caute ajutor. A început să lucreze cu un psihoterapeut, care a ajutat-o să dezvolte strategii pentru a-și gestiona anxietatea și pentru a preveni viitoarele atacuri de panică. De asemenea, a învățat tehnici de relaxare și a început să participe la sesiuni de terapie pein realitate virtuala. Cu timpul, Maria a reușit să-și recâștige controlul asupra vieții și să-și îmbunătățească semnificativ calitatea vieții.

Sesiuni de psihoterapie prin Realitate Virtuală pentru managementul anxietății și al atacurilor de panică

Nadia Gorduza Medic Psihoterapeut & Fondator ID THERAPY

Id Therapy oferă o soluție inovatoare pentru gestionarea anxietății și atacurilor de panică: Sesiuni de Psihoterapie - Expunere la Realitatea Virtuală. Aceste sesiuni includ două părți esențiale:

Relaxare prin Respirație Profundă Ritmată (20 de minute) Acest exercițiu te ajută să înveți și să practici respirația profundă ritmată, care încetinește ritmul inimii și induce o stare de calm și relaxare. Este un instrument dovedit eficient în reducerea stresului, anxietății, furiei și în gestionarea poftelor cauzate de diverse dependențe. Training Autogenic (30 de minute) Această tehnică folosește imagini vizuale și conștientizarea corporală pentru a induce o stare de relaxare profundă. Într-un cadru relaxant, exercițiul de training autogenic te învață să controlezi modul în care gândești și cum îți simți corpul, preluând controlul asupra reacțiilor la stimuli stresanți. Practicarea frecventă a Terapiei prin realitate virtuala ajută corpul să intre rapid în starea de relaxare, îmbunătățind abilitatea de a gestiona stresul, anxietatea, panica și furia pe parcursul zilei.

Factorii declanșatori ai atacurilor de panică

Un studiu amplu, la care au participat peste 3.000 de femei cu vârste între 50 și 79 de ani, a oferit informații valoroase despre acest fenomen. Participantele au completat chestionare detaliate despre sănătatea lor cardiacă, respiratorie, migrene, panică și alte simptome, precum și despre evenimentele stresante din viața lor și impactul atacurilor de panică asupra activităților lor zilnice. Rezultatele sunt revelatoare:

18% dintre femei au experimentat atacuri de panică în ultimele șase luni.

13% au avut atacuri de panică severe, care le-au afectat activitățile sociale și viața de zi cu zi.

7% au avut atacuri de panică cu simptome limitate, cum ar fi bătăi rapide sau neregulate ale inimii.

14% dintre atacurile de panică severe au fost raportate de femei cu vârste între 50 și 59 de ani.

O treime dintre femeile cu atacuri de panică severe sufereau și de depresie.

Evenimentele stresante de viață au avut un impact semnificativ, femeile care au avut cinci sau mai multe evenimente stresante în ultimul an având șapte ori mai multe șanse de a experimenta atacuri de panică severe.

Atacul de panica - un fenomen ignorat la femeile mai în vârstă

Deși majoritatea studiilor se concentrează pe atacurile de panică la femeile mai tinere, acest studiu subliniază importanța recunoașterii și tratării tulburării de panică la femeile în postmenopauză. Studiul clarifică și legătura dintre atacurile de panică și bolile de inimă, observată anterior doar la bărbați. Dezechilibrul sistemului nervos, care poate provoca moartea subită și afecțiuni cardiace, poate declanșa, de asemenea, atacuri de panică. Stresul psihic și evenimentele de viață stresante sunt asociate atât cu panica, cât și cu bolile de inimă.

Necesitatea tratamentului atacurilor de panică

Povestea Mariei subliniază importanța recunoașterii și tratării atacurilor de panică la femeile aflate la vârsta mijlocie. Este esențial ca femeile care se confruntă cu astfel de probleme să știe că nu sunt singure și că există ajutor disponibil. Medicul sau psihoterapeutul poate ajuta la crearea unui plan de tratament personalizat, care să îmbunătățească calitatea vieții.

Femeile trebuie să fie conștiente de importanța căutării ajutorului înainte ca problema să se agraveze. Cu suportul adecvat, este posibil să depășească atacurile de panică și să ducă o viață plină și fericită.

Dacă te confrunți cu anxietate sau atacuri de panică, nu ești singură. Soluția există și te așteaptă să o descoperi. Sesiunile de Psihoterapie de Expunere la Realitatea Virtuală de la Id Therapy sunt concepute pentru a te ajuta să îți recâștigi echilibrul și să trăiești fără frică.

Dr. Nadia Gorduza este singurul medic psihoterapeut din Romania specializat in Terapie prin Realitate Virtuala pentru Management Anxietate, Fobii si Adictii, Reprezentant al Insitutului Virtually Better INC, Atlanta, USA.

Date de contact pentru Centrul ID THERAPY Bespoke Treatment Center Telefon: +4 0751 202 272 Email: office@idtherapy.ro

Adresa: Strada Naum Râmniceanu, nr. 23, ap. 1, Sector 1, București, România

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: