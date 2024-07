Grindeanu cere restructurarea personalului TAROM: Conducerea să ia urgent măsuri pentru situația actuală

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, cere conducerii TAROM să ia măsuri urgente pentru situația actuală din companie și cere o restructurare prin care să se asigure personalul navigant necesare.

„Am solicitat managementului companiei TAROM să ia urgent măsuri pentru situația actuală! Echipa managerială, selecționată în baza prevederilor Ordonanței privind managementul corporativ, are toate pârghiile legale să ia decizii administrative necesare pentru evitarea unor astfel de blocaje și pentru a preveni repetarea lor!”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Transporturilor a afirmat că echipa managerială trebuie să vină urgent cu un plan eficient de restructurare, prin care să asigure capacitatea operativă a companiei TAROM.

„Accentul trebuie pus pe asigurarea personalului navigant și nu pe menținerea în schemă a unor persoane care nu au o contribuție la buna funcționare a TAROM! Aștept o comunicare publică aplicată și detaliată a Directorului General al TAROM prin care să anunțe soluțiile identificate!”, a mai scris ministrul.

TAROM a anulat 10 zboruri din cauza lipsei de personal

Compania TAROM anulează astăzi 10 curse interne şi externe din cauza indisponibilităţii temporare a membrilor echipajului de zbor, a anunţat operatorul aerian, citat de Agerpres.

"În conformitate cu reglementările internaţionale de aviaţie şi politicile interne stricte privind siguranţa zborurilor, fiecare dintre cursele respective a fost anulată deoarece un membru din echipajul fiecărei aeronave s-a declarat "inapt de zbor". Deciziile individuale ale piloţilor au fost luate în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru a asigura securitatea şi confortul pasagerilor şi a echipajului", transmit reprezentanţii TAROM, într-un comunicat de presă.



Cursele anulate până acum sunt: ROT101/2 Otopeni -Cairo- Otopeni, ROT167/8 Otopeni -Beirut- Otopeni, ROT187/8 Otopeni -Amman-Otopeni, ROT701/2 Otopeni - Iaşi-Otopeni, ROT621/2 - Otopeni - Oradea-Otopeni, ROT261/2 - Otopeni - Istanbul-Otopeni, ROT231/2 - Otopeni - Budapesta-Otopeni, ROT 301/2 - Otopeni - Frankfurt-Otopeni, ROT361/2 - Otopeni - Amsterdam - Otopeni şi ROT 381/2 - Otopeni - Paris-Otopeni.

TAROM va cumpăra două aeronave Boeing 737-8 MAX

TAROM a semnat un contract de leasing pentru achiziţia a două aeronave Boeing 737 MAX 8 cu CDB Aviation, subsidiara irlandeză a CDB Financial Leasing Co, Ltd.

Cele două aeronave fac parte din procesul de modernizare a flotei TAROM şi vor fi livrate în perioada decembrie 2025 - ianuarie 2026.

Noile aeronave Boeing 737 MAX 8 vor avea o capacitate de 189 de locuri şi vor contribui la standardizarea flotei TAROM.



Descriere foto: Boeing 737-8 MAX. Sursa foto: Shutterstock.com.

"Colaborarea cu CDB Aviation susţine planurile noastre pentru modernizarea flotei TAROM, iar cele două aeronave Boeing 737 MAX 8 ne vor ajuta să creştem eficienţa operaţională şi să oferim pasagerilor noştri o experienţă de zbor superioară," a declarat Costin Iordache, Director General al TAROM.

Achiziţia de aeronave noi este o măsură care face parte din planul de redresare a TAROM şi a fost o condiţie de bază pentru aprobarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. Acest ajutor a fost aprobat la finalul lunii mai și constă în 471,04 milioane de lei, decizia fiind un pas important pentru salvarea companiei.

Aeronavele Boeing 737 MAX 8 au un rol important în întărirea poziţiei TAROM pe piaţă şi reînnoirea flotei companiei.

Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook

