TAROM anulează 10 zboruri din cauza lipsei de personal. Ce zboruri sunt afectate

Compania TAROM anulează astăzi 10 curse interne şi externe din cauza indisponibilităţii temporare a membrilor echipajului de zbor, a anunţat operatorul aerian, citat de Agerpres.

"În conformitate cu reglementările internaţionale de aviaţie şi politicile interne stricte privind siguranţa zborurilor, fiecare dintre cursele respective a fost anulată deoarece un membru din echipajul fiecărei aeronave s-a declarat "inapt de zbor". Deciziile individuale ale piloţilor au fost luate în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru a asigura securitatea şi confortul pasagerilor şi a echipajului", transmit reprezentanţii TAROM, într-un comunicat de presă.



Cursele anulate până acum sunt: ROT101/2 Otopeni -Cairo- Otopeni, ROT167/8 Otopeni -Beirut- Otopeni, ROT187/8 Otopeni -Amman-Otopeni, ROT701/2 Otopeni - Iaşi-Otopeni, ROT621/2 - Otopeni - Oradea-Otopeni, ROT261/2 - Otopeni - Istanbul-Otopeni, ROT231/2 - Otopeni - Budapesta-Otopeni, ROT 301/2 - Otopeni - Frankfurt-Otopeni, ROT361/2 - Otopeni - Amsterdam - Otopeni şi ROT 381/2 - Otopeni - Paris-Otopeni.



Compania a precizat, în comunicat, că traversează o situaţie fără precedent, iar echipele unite TAROM lucrează pentru identificarea de soluţii şi protejarea pasagerilor încă de azi noapte. Departamentele Comercial, Ticketing, Call Center şi o parte dintre piloţi şi însoţitorii de zbor sunt în acest moment în mobilizare operaţională şi iau în calcul rerutări sau alte alternative, timp în care se asigură pasagerilor de pe aeroport cele necesare. Pentru aceste activităţi s-a alocat deja personal suplimentar, se menţionează în comunicat.



"TAROM regretă disconfortul creat şi asigură pasagerii că siguranţa acestora este prioritatea noastră absolută. Ne angajăm să oferim alternative convenabile pentru pasagerii afectaţi de aceste anulări. Echipa noastră de asistenţă va contacta direct pasagerii pentru a oferi informaţii detaliate privind reprogramarea zborurilor, rambursările sau alte opţiuni disponibile. Compania TAROM depune toate eforturile şi ia măsurile necesare pentru a reduce impactul pe care această situaţie l-ar putea avea în planul de călătorie al pasagerilor afectaţi, iar aceştia vor fi informaţi despre noile aranjamente de zbor", a transmis operatorul aerian naţional.

Grindeanu a cerut măsuri de urgență

În acest context, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a solicitat echipei manageriale a companiei TAROM să vină urgent cu un plan eficient de restructurare, prin care să asigure capacitatea operativă a operatorului aerian naţional.



"Am solicitat managementului companiei TAROM să ia urgent măsuri pentru situaţia actuală! Echipa managerială, selecţionată în baza prevederilor Ordonanţei privind managementul corporativ, are toate pârghiile legale să ia decizii administrative necesare pentru evitarea unor astfel de blocaje şi pentru a preveni repetarea lor! De aceea, echipa managerială trebuie să vină urgent cu un plan eficient de restructurare, prin care să asigure capacitatea operativă a companiei TAROM", a scris ministrul Transporturilor, luni dimineaţa, pe pagina de socializare.



Potrivit sursei citate, accentul trebuie pus pe asigurarea personalului navigant şi nu pe menţinerea în schemă a unor persoane care nu au o contribuţie la buna funcţionare a TAROM.



Sorin Grindeanu a subliniat că aşteaptă o comunicare publică detaliată a directorului general al TAROM prin care să anunţe soluţiile identificate.



Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Compania deţine o flotă de 18 aeronave şi are în portofoliul său un număr de 70 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA)

