Spaniolii de la Grenergy au strâns toți banii pentru cea mai mare stație de stocare cu baterii din lume

Compania spaniolă de energie regenerabilă Grenergy a strâns deja toate sursele de finanţare pentru primele două faze ale celui mai mare proiect de baterii din lume - Oasis din Atacama, în regiunea chiliană cu acelaşi nume, relatează cotidianul spaniol "Cinco Dias", conform Agerpres.

Finanţarea, de 345 milioane de dolari (319 milioane euro), este asigurată printr-un împrumut sindicalizat de la o serie de bănci internaţionale, printre care cele franceze BNP Paribas, Natixis şi Societe Generale, cea canadiană Scotiabank, sau japoneză Sumitomo, completat de alte linii de credit.

Proiectul, care ar trebui să fie complet operaţional în 2026, se împarte în cinci faze. Când va fi gata, capacitatea sa de înmagazinare va fi de circa 4,1 GWh. Primele două faze, pentru care s-a încheiat finanţarea, totalizează 1,24 GWh în baterii destinate înmagazinării excedentului din centralele fotovoltaice pe care Grenergy le deţine în regiunea chiliană. Planurile companiei energetice prevăd ca aceste baterii să fie conectate la reţea la finele acestui an, în timp ce 2025 este considerat un an cheie pentru restul proiectului.

Compania are în vedere investiţii de 1,4 miliarde dolari (puţin sub 1,3 miliarde euro) în proiect, care are deja trei sferturi din energie vândută prin contracte bilaterale pe termen lung. Acest complex de baterii îi va permite să vândă electricitate nu numai ziua, ci şi noaptea, un aspect foarte important într-o ţară precum Chile, foarte dependentă de fotovoltaice şi care este nevoită să utilizeze centralele termice, poluatoare, pentru a putea acoperi cererea după apusul soarelui.

Cu o vechime de mai puţin de două decenii, Grenergy este una dintre companiile spaniole care suportă bine "furtuna" preţurilor scăzute la electricitate şi, în special, dobânzile ridicate, un factor dăunător în acest sector. Acţiunile companiei, fondate şi conduse de David Ruiz de Andres, cel mai mare acţionar al firmei, cu operaţiuni în special în sectorul energiei fotovoltaice şi al bateriilor, au înregistrat o creştere de circa 20% în ultimul an.

În pofida rotaţiei activelor - vânzarea de proiecte deja mature pentru a începe altele de la zero - compania spaniolă deţine în prezent peste 15 GW în funcţiune, în special în Chile, Spania, SUA şi Italia, dar şi în Germania, Polonia, Marea Britanie, Peru, Mexic sau Columbia.

Sursa foto: Shutterstock.com

