Florin Cîțu: PNRR este doar una din sursele de finanțare pentru proiectele asumate de Guvern

Premierul Florin Cîţu a declarat că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) este doar una din sursele de finanţare pentru proiectele pe care Guvernul şi le-a asumat.

El a fost întrebat, la Digi 24, cu privire la deficitul bugetar, în contextul în care 13 miliarde de euro din PNRR sunt granturi, iar 16 miliarde de euro sunt împrumuturi.

"Nu e o problemă. În primul rând că este vorba despre cum prezinţi sau cum vei vedea că evoluează economia în perioada următoare. Lucrurile stau simplu pentru mine, eu sunt economist şi poate de aceea înţeleg lucrurile mai bine. România are nevoie de investiţii, România va investi în perioada următoare. PNRR-ul este doar o sursă de finanţare pentru proiectele pe care noi ni le-am asumat în programul de guvernare. Aici cred că apare o confuzie pentru foarte mulţi care sunt nespecialişti, noi ne împrumutam oricum pentru investiţii.

Acum, că am şansa să mă împrumut de la Uniunea Europeană, de la Comisia Europeană, care se împrumută mai ieftin, voi lua această şansă. Dacă nu, bineînţeles că mă duc în piaţă. (...) Avem trei surse de finanţare pentru proiecte de investiţii: buget - pentru că avem deficit, asta înseamnă că ne împrumutăm, ştiţi foarte bine, ieşim pe pieţele internaţionale, PNRR, fonduri europene", a spus Cîţu.

El a amintit că România va avea la dispoziţie 29,2 miliarde de euro prin PNRR şi 46 de miliarde de euro din fonduri europene, plus bugetul de stat.

Premierul a susţinut că deficitul bugetar va fi redus la sub 3% în 2024, scrie Agerpres.

"Deci nu este nicio problemă. Este vorba doar despre a convinge Comisia Europeană că vom rămâne în strategia fiscal-bugetară pe care eu mi-am asumat-o la începutul anului, adică vom reduce deficitul bugetar sub 3% în 2024. Rolul meu este acela de a convinge şi am reuşit să conving Comisia Europeană, că indiferent cum vom lua, vom finanţa aceste proiecte, eu mă ţin de reformele promise şi vom reveni cu deficitul în 2024 sub 3%.

Diferenţa în România faţă de alte ţări este că acum este în procedura de deficit excesiv, ceea ce înseamnă că noi trebuie să arătăm cum vom reduce acest deficit în perioada următoare, dar de anul următor să ştiţi că majoritatea ţărilor vor avea această condiţie, pentru că în toată Europa deficitul este mai mare de 3%. Eu spun că este o binecuvântare, 'blessing in disguise', acest lucru, pentru că eu tot voiam să fac reforme, vrem să facem reforme, foarte bine, avem această condiţionalitate. Am mers la Comisia Europeană cu un plan de reforme foarte ambiţios, pe care mi l-am asumat şi prin programul de guvernare şi sunt lucruri importante acolo", a afirmat el.

Florin Cîţu a subliniat că reforma companiilor de stat este una dintre cele mai importante.

"În PNRR avem tot felul de borne, milestones, pe care trebuie să le atingem pentru a putea lua bani din PNRR", a menţionat el.

Cîţu a adăugat că este importantă şi reforma pensiilor.

"Reforma sistemului de pensii - trebuie să ne uităm cum facem să fie sustenabilă pe termen lung. În 15 ani de zile vor ieşi la pensie un număr mult mai mare de oameni, ştiţi foarte bine, probabil din anii '69-'70-'72-'73, în timp ce intră mai puţini oameni în forţa de muncă. Cumva trebuie să rezolvăm această problemă. Am văzut reforme ale sistemului de pensii în mai multe ţări, durează, nu durează un an de zile, durează cinci, şase, şapte, opt ani de zile. Noi ne asumăm până în 2026", a spus premierul.

