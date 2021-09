Revenirea economiei după pandemia COVID-19 va elibera o cerere imensă, acumulată în acest timp, pentru călătorii, produse și servicii care necesită utilizarea petrolului și va duce la una dintre cele mai puternice perioade de creștere a cererii de petrol din următorii doi ani. Cu toate acestea, acest superciclu va fi diferit de orice am văzut înainte: va veni mai repede și va dura o perioadă mai scurtă decât cele anterioare. Așadar, este posibil să se apropie ultimul boom al prețului petrolului.

Un raport recent al Boston Consulting Group (BCG), intitulat The Last Oil Price Boom May Be in Sight, face lumină asupra modului în care un superciclu ar putea sprijini tranziția către combustibili cu emisii reduse de carbon și ar accelera mișcarea de eliminare a combustibililor fosili. Prețurile mai mari ale petrolului nu numai că pot încuraja consumatorii să limiteze consumul de petrol și să treacă la surse alternative de energie la același preț sau mai mic, dar pot genera și profituri mai mari pentru producătorii de petrol.

Acest boom al prețului petrolului ar putea accelera tranziția către o economie globală mai sustenabilă, deoarece companiile petroliere vor avea mai multe fonduri ce ar putea fi alocate pentru proiectele axate pe reducerea emisiilor de carbon. Odată ce sistemul pieței petrolului devine din ce în ce mai flexibil și atât oferta cât și cererea sunt mai elastice decât în ​​trecut, acest boom petrolier ar putea fi cu ușurință ultimul din lume, pe care îl vom experimenta vreodată. Zsofia Beck, Managing Director și Partener al BCG

Tranzițiile energetice sunt deja în desfășurare, deoarece factorii de decizie politică și companiile încearcă să reducă emisiile și să combată schimbările climatice, încetinind ritmul de creștere a cererii.

Între timp, a crescut interesul consumatorilor pentru activitățile dependente de petrol, precum călătoriile de agrement. Acest lucru, combinat cu revenirea la creșterea economică globală, va crește consumul de petrol în următorii ani, alimentat de economii substanțiale acumulate în timpul întreruperii activităților. De asemenea, va fi necesar mai mult petrol, pe măsură ce producătorii își regândesc strategiile lanțului de aprovizionare ca urmare a recentei întreruperi provocate de Covid, transportând mai multe produse și componente pentru a completa inventarele peste nivelurile de dinaintea pandemiei. În plus, reducerea cheltuielilor în timpul pandemiei ar putea crea o criză a ofertei pe măsură ce cererea crește. Investițiile în afacerile din amonte ale companiilor de petrol și gaze au scăzut cu 34% în 2020, după scăderea cererii indusă de pandemie.

Nu vom specula asupra nivelurilor de preț viitoare ale petrolului, dar în ceea ce privește calendarul acestei aprecieri, un boom petrolier, bazat pe dezechilibrul fundamental între cerere și ofertă, ar putea începe încă din al treilea trimestru al anului 2021 sau amânat până în 2022, cel târziu. Cu toate acestea, creșterea prețului petrolului va fi probabil de scurtă durată. În opinia noastră, există motive întemeiate să credem că acest ultim boom nu va dura decenii, ci s-ar putea încheia în 12-18 luni.

Industria petrolieră a devenit mai receptivă la schimbarea condițiilor externe, cu proiecte de producție mai mici și mai rapide, costuri mai mici și o capacitate mai bună de a echilibra cererea și oferta pieței. Consumatorii sunt, de asemenea, din ce în ce mai capabili să își ajusteze consumul de petrol în fața prețurilor mai mari ale acestuia, putând alege dintre opțiuni care includ vehicule electrice și modele hibride. Perioada de creștere a veniturilor nu va oferi doar producătorilor de petrol o șansă de a investi în viitor, ci și o oportunitate de a-și repara bilanțurile.

