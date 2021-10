Codrilașu, CFA: BNR a mărit dobânda cheie pentru a lupta împotriva creșterii inflației

Banca Centrală a luat decizia de majora rata de dobândă pentru a lupta cu anticipaţiile inflaţioniste cauzate de majorările care vor urma creşterilor de preţuri la energie, a declarat Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte al Asociaţiei CFA România, citat de Agerpres.

"Noi la CFA România în ultimul sondaj spuneam că anticipăm cel puţin două majorări de dobândă în următoarele 12 luni, însă a venit cumva mai repede decât anticipaţiile această majorare. Ce cred eu că a condus la această decizie? Pe de o parte vedem preţul la tot ce înseamnă energie, adică energie electrică, gaze naturale, combustibil, care creşte. Unii factori sunt locali, de exemplu liberalizarea pieţei în România pentru gaze naturale şi electricitate, dar sunt şi globali. Preţul gazului natural e la nivelul maxim din ultimii 10 ani în Statele Unite. De asemenea, preţul petrolului urcă susţinut. Deci vin şi factori externi. Toate aceste creşteri de preţuri la energie vor avea ceea ce se numeşte efect de runda a doua. Adică se vor duce în toate celelalte bunuri şi servicii. De aici va veni presiunea inflaţionistă şi prin urmare Banca Centrală a luat decizia de majora rata de dobândă pentru a lupta cumva cu aceste anticipaţii inflaţioniste. Scopul nu este preţul energiei pe care nu-l poate influenţa Banca Naţională, ci anticipaţiile", a explicat Adrian Codirlaşu.

De asemenea, el a afirmat că decizia BNR se va resimiţi şi la nivelul dobânzilor. Creditele în lei sunt influenţate indirect şi de dobânda Băncii Naţionale a României. Majoritatea sunt cu rată variabilă şi prin urmare crescând BNR rata de dobândă vor creşte ratele de dobândă pe piaţa monetară şi implicit pentru companii costul creditării. Pentru populaţie se utilizează IRCC care este o medie a ratelor de dobândă de pe piaţa monetară. Prin urmare, cum ratele de dobândă de pe piaţa monetară vor creşte, automat va creşte şi IRCC, însă se va aplica mai târziu.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis marţi majorarea dobânzii cheie la 1,5% pe an, majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an şi creşterea ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 2% pe an.

"Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 5 octombrie 2021, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,50 la sută pe an, de la 1,25 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,00 la sută pe an, de la 0,75 la sută pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 2,00 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021", se arată în comunicatul băncii centrale transmis AGERPRES.

BNR a hotărât, totodată, păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Dobânda de politică monetară era nemodificată din luna ianuarie a acestui an când Consiliul de Administraţie al BNR a decis reducerea ratei de la 1,50% pe an, la 1,25% pe an.

