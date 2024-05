Cătălin Drulă: Cu pierderile pe care le are, falimentul CFR Călători e aproape

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a criticat Guvernul pentru pierderile de la CFR Călători, mai mari cu 464% faţă de anul trecut, şi a afirmat că falimentul companiei este aproape, relatează Agerpres.

"Pierderile CFR Călători estimate pe anul 2024 sunt cu 464% mai mari decât cele raportate la 31 decembrie 2023. În cele opt luni la Ministerul Transporturilor, m-am bătut pentru ca feroviarul să nu mai fie ignorat. Am reuşit să atrag în PNRR 4 miliarde de euro, bani pentru căi ferate modernizate, reparate şi pentru trenuri noi. Scopul? Să aducem calea ferată românească în Secolul 21. A venit PSD cu Grindeanu şi fac ce ştiu mai bine: investiţiile au fost ratate. Niciun tren nu a fost pus în circulaţie, lăsând călătorii să se chinuie în vagoane care nu îţi asigură niciun confort", a scris Cătălin Drulă pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că în ultimii doi ani şi jumătate nu a fost modernizată nicio magistrală de tren.



"În schimb, companiile au fost căpuşate cu fel şi fel de apropiaţi de partid, fiecare cu gândul să îşi umple buzunarele, în timp ce românii pierd ore în şir în trenuri. Cu peste 1 miliard de lei pierderi, falimentul CFR Călători e aproape. Gaura bugetară, tot ce au furat ei, la final va fi achitată de români. Asta înseamnă PSD-PNL la guvernare. Hoţie, şanse pierdute, zero investiţii. România are nevoie de un Guvern care să prioritizeze căile ferate şi drumurile, să investească în trenuri şi în autostrăzi", a conchis Cătălin Drulă.



CFR Călători a primit, în acest an, cu 47% mai puţine fonduri faţă de necesarul prevăzut în buget, ceea ce duce la o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curentă de exploatare, a informat compania într-un comunicat de presă transmis.



Astfel, pentru anul 2024, cuantumul compensaţiei alocate, în sumă de 1,11 miliarde de lei, se află sub necesarul fundamentat, de 2,38 miliarde de lei.



"Asta duce la o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curentă de exploatare. Astfel, s-a creat un dezechilibru în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al CFR Călători. CFR Călători operează trenuri de călători în conformitate cu obligaţiile din contractul de servicii publice încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi companie, prin care ARF se obligă să achite compensaţia în conformitate cu termenii şi condiţiile CSP 2022 - 2032", notează sursa citată.



Conform operatorului naţional de transport feroviar de călători, pierderea brută prognozată pentru anul în curs, în sumă de 1,026 miliarde de lei, are drept cauză nealocarea compensaţiei bugetare la nivelul necesarului, astfel încât să acopere diferenţa dintre costurile de operare şi veniturile proprii ale companiei, pentru a fi respectate prevederile Regulamentului CE nr. 1370/2007.

Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook

