Cum va afecta pandemia cumpărăturile de Black Friday?

Black Friday este o sărbătoare de origine americană care are loc în prima zi după Ziua Recunoștinței și marchează începutul sezonului de cumpărături pentru Crăciun. Deoarece Ziua Recunoștinței are loc în a patra zi de Joi din luna Noiembrie a fiecărui an, următoarea zi va fi întotdeauna vineri, de unde și numele sărbătorii.

În mod tradițional în această zi toți operatorii economici au reduceri de peste 50% la o paletă largă de produse, cele mai căutate fiind cele electronice și electrocasnice. Foarte mulți cetățeni ai SUA fac economii tot anul pentru a le cheltui special în această zi pe produsele mult așteptate.

Piața din România a adoptat această sărbătoare în urmă cu mai bine de 10 ani, profitând de tradiția americană deja implantată în conștiința colectivă. 9 din 10 români știu ce este Black Friday și intenționează să achiziționeze cel puțin un obiect în fiecare an cu ocazia acestei sărbători. Spre deosebire de vecinii noștri de peste ocean, în țara noastră Black Friday se organizează cu o săptămână mai devreme. Anul acesta data preconizată pentru reducerile masive este 12 noiembrie.

Dacă în anii trecuți această sărbătoare era așteptată cu sufletul la gură de amatorii de reduceri care făceau economii considerabile în restul timpului pentru a-și achiziționa cât mai multe obiecte la un preț semnificativ redus, anul acesta pandemia va schimba cu siguranță obiceiurile de shopping ale românilor. În anul 2020 au fost doborâte toate recordurile în materie de shopping cu ocazia Black Friday, românii cheltuind cu mai bine de 200 de lei în plus față de anul precedent. Valoarea coșului mediu a depășit pragul de 700 de lei. Anul acesta economiile s-au subțiat considerabil, deci așteptările comercianților ar trebui să fie mult mai mici.

Poate cea mai mare diferență în ceea ce privește obiceiurile românilor de Black Friday este modul în care vom face cumpărături. Dacă înainte de pandemie mersul fizic la magazin era o activitate preferată de majoritatea cumpărătorilor, în ultimii 2 ani au luat amploare ofertele și comenzile online. Restricțiile impuse de autorități, orele reduse de funționare ale magazinelor fizice și teama românilor de infectarea cu noul coronavirus au scăzut semnificativ vânzările din magazinele obișnuite. Cu siguranță acest trend se va menține și anul acesta, motiv pentru care magazinele online vor fi în centrul atenției românilor.

Ce gen de produse preferă romanii de Black Friday?

Un alt aspect demn de luat în considerare pe care operatorii economici trebuie să îl includă obligatoriu în strategia lor pentru Black Friday este natura produselor pe care românii le vor achiziționa cu ocazia acestei sărbători. În anii trecuți erau preferate obiecte din gama electricelor și electrocasnicelor, bijuteriile, mobila și produsele pentru îngrijirea locuinței, dar și hainele sau produsele de beauty și îngrijire personală. Odată cu pandemia a crescut drastic cererea pentru articole de protecție sanitară (mănuși și măști de unică folosință), dezinfectante, dar și servicii medicale legate de patologia covid (consultații, teste real-time PCR pentru detecția virusului). Aceste produse și servicii se vor afla din nou, cu siguranță, în topul cumpărăturilor românilor anul acesta.

O altă schimbare care se observă cu ochiul liber în obiceiurile de cumpărare ale românilor se referă la calitatea produselor pe care aceștia aleg să își dea banii. Mulți dintre cumpărători preferă să își cheltuiască economiile pe produse care costă mai mult, dar sunt de o calitate mi înaltă, ceea ce contrastează în mod direct cu obiceiurile dinainte de pandemie.

Pandemia de coronavirus nu a schimbat doar obiceiurile de shopping ale românilor, ci a însemnat și o schimbare drastică în planurile de marketing și logistică ale multor comercianți de pe piața economică. Dacă înainte aceștia se concentrau pe magazinele fizice, având deja un plan bine stabilit care funcționa an de an în stimularea cumpărătorilor cu reduceri și oferte atractive, brusc au fost nevoiți să mute întreaga strategie în mediul online. Mai mult, această schimbare a presupus și intensificarea eforturilor la nivelul depozitelor, multe afaceri fiind nevoite să investească în suprafață și să angajeze lucrători în plus pentru a face față acestei perioade.

De asemenea, creativitatea s-a extins și la modul în care sunt livrate produsele pe care românii le comandă online. Pentru a face față valului mare de comenzi comercianții au pus la cale mai mult strategii care probabil vor rămâne valabile și în anii care vor urma, nu doar în perioada de Black Friday: cutiile de livrare tip EasyBox, one-day delivery pentru anumite produse precum și posibilitatea cumpărătorului de a-și ridica de la sediu o gamă mai largă de produse decât până acum.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: