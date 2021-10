Patronii, din ce în ce mai pesimiști: doar 1 din 10 cred în revenirea economiei

Doar un întreprinzător din zece percepe în mod pozitiv evoluţia economică viitoare a României, cel mai scăzut nivel de încredere al întreprinderilor mici şi mijlocii, după ce în 2019 gradul de încredere era la 35 - 40%, a declarat Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), relatează Agerpres.

"În ceea ce priveşte situaţia economică, ce decurge din criza sanitară şi din criza politică, am vorbit ieri (luni, 25 octombrie 2021, n.r.) cu doamna preşedintă a Federaţiei Patronatelor din Turism şi îmi spunea că iar sunt într-o situaţie de pe o zi pe alta în care trebuie să-şi închidă afacerile. Ei sunt cu totul nepregătiţi în faţa unei noi crize, unui nou impact financiar asupra companiilor lor. Aşteptam măsurile compensatorii care sunt pregătite pentru firme în această perioadă, mai ales pentru menţinerea angajaţilor. 2021 a adus o estimare a unei evoluţii extrem de negative, ca percepţie, din partea întreprinderilor mici şi mijlocii în ceea ce priveşte dezvoltarea afacerilor lor. Am ajuns ca doar 1 din 10 întreprinzători să perceapă în mod pozitiv evoluţia viitoare, cel mai scăzut nivel de încredere al întreprinderilor mici şi mijlocii. Dacă în 2019 aveam un grad de încredere situat undeva la 35% - 40%, acum este de sub 10%, mai exact de 7,9%", a punctat Jianu.

Acesta a atras atenţia asupra faptului că România are nevoie de un guvern deplin pentru a putea trimite către Parlament Legea bugetului de stat pentru anul 2022.

"Am auzit teze că putem merge şi cu guverne interimare. Nu putem, pentru că noi nu avem un sistem de guvernare cum este în Belgia, de exemplu, unde au avut un an şi jumătate un Guvern interimar. Singurul care poate iniţia o lege a bugetului de stat este Guvernul. În momentul în care nu ai un guvern în funcţie care să poată genera proiecte de legi, principala piedică e că nu vom avea buget anul viitor. Deci, trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să poată trimite către Parlament o lege a bugetului pentru 2022. În egală măsură, noi din partea mediului de afaceri, facem un apel să avem un guvern cât mai repede. Eu nu văd decât două soluţii în acest moment. Fie se aşează toate partidele politice la masă şi avem un guvern de uniune naţională, pentru că vedem combinaţii "n luate câte 2" care nu funcţionează în niciun fel... nu se înţeleg două partide la un loc. Fie să avem un guvern de specialişti, sprijinit din Parlament de toate forţele politice", a spus preşedintele CNIPMMR.

Conform lui Jianu, mediul de afaceri aşteaptă momentul în care să vadă acele reforme cu adevărat realizate în cadrul statului şi care reuşesc să îmbunătăţească gradul de colectare, dar nu prin creşterea taxelor.

"Nu trebuie să facem abstracţie de ceea ce întâmplă în România în acest moment, cu această criză sanitară, şi să facem cu toţii insistent apel la singura soluţie pe care o avem în acest moment, cea a vaccinării. Eu sunt în contact permanent cu organizaţiile mediului de afaceri din ţările Uniunii Europene şi am văzut cum practic celelalte ţări se gândesc la reconstrucţie în acest moment, cum au depăşit pandemia, iar restricţiile pentru populaţie au dispărut rând pe rând. Deja vedem concerte care se reiau, viaţa normală, activităţile economice... Uite că noi suntem în plin război şi nu trebuie să ne ferim de această exprimare. Îmi pare rău că văd în spaţiul public o aşa abordare paralelă cu realitatea şi cu preocupările întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale oamenilor. Am văzut menţionate rapoartele de ţară. În rapoartele de ţară se menţionează nu nivelul taxelor, ci gradul scăzut de colectare. Or, gradul scăzut de colectare nu este un atribut al întreprinzătorilor cinstiţi, nu ei trebuie să suporte acest grad scăzut de colectare, ci statul. Eu aştept acel moment în care vedem acele reforme cu adevărat realizate în cadrul statului şi care reuşesc să îmbunătăţească gradul de colectare, dar nu prin creşterea taxelor, pentru că reversul va fi întotdeauna o scădere a colectării", a menţionat Florin Jianu.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: