Virgil Popescu: S-a făcut un pas important pentru ca gazele din Marea Neagră să ajungă la români

Realizarea unui acord între Romgaz şi ExxonMobil cu privire la achiziţia participaţiei companiei americane în proiectul rezervelor de gaze naturale din Marea Neagră reprezintă un pas important ca aceste depozite de gaze naturale să ajungă în viitorul apropiat în casele românilor, a transmis ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook.

"Veşti bune! Aş dori să fac un anunţ mult aşteptat: Romgaz a finalizat negocierile exclusive şi a ajuns la un acord cu ExxonMobil privind termenii şi condiţiile aferente achiziţiei participaţiei în proiectul Neptun Deep, iar tranzacţia ar putea fi finalizată în primul trimestru din 2022. Am încredere că în viitorul apropiat Romgaz şi OMV Petrom vor fi parteneri egali în proiectul de mare adâncime Neptun Deep. S-au facut paşi importanţi ca gazul din Marea Neagră să ajungă în viitorul apropiat în casele românilor", a notat Virgil Popescu, potrivit Agerpres.

Compania Romgaz a transmis Bursei de Valori Bucureşti un raport în care informează că a finalizat negocierile exclusive şi a ajuns la un acord cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd privind termenii şi condiţiile aferente achiziţiei participaţiei în proiectul Neptun Deep, iar tranzacţia ar putea fi finalizată în primul trimestru din 2022.

"SNGN Romgaz SA şi ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au finalizat negocierile exclusive şi au ajuns la un acord cu privire la termenii şi condiţiile aferente achiziţiei tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, ce deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă, precum şi cu privire la transferul operatoriei proiectului către OMV Petrom SA începând cu data finalizării tranzacţiei", se menţionează în raport.

Acordul se va concretiza, după avizarea de către Consiliul de Administraţie şi aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SNGN Romgaz S.A., în semnarea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni. Condiţionat de obţinerea acestor aprobări precum şi de îndeplinirea condiţiilor suspensive prevăzute de contractul de vânzare -cumpărare acţiuni, se estimează că tranzacţia va fi finalizată în primul trimestru din 2022.

La data de 17 iunie 2021, cele două companii au semnat un Acord de Exclusivitate prin care vânzătorul a acordat Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioadă de 4 luni, până la data de 15 octombrie 2021, cu privire la negocierile de achiziţie a tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited şi care reprezintă 100% din capitalul social al companiei, ce deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă. Ulterior, termenul a fost extins până pe 15 noiembrie 2021.

În prezent, ExxonMobil şi OMV Petrom sunt parteneri egali în proiectul de mare adâncime Neptun Deep, unde explorările au relevat zăcăminte estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi.

ExxonMobil şi-a anunţat intenţia de a părăsi România, iar OMV Petrom a precizat că este posibil să ia anul viitor decizia de a investi în proiectul Neptun Deep, în funcţie de modificările legislative din România şi de situaţia pieţei.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: