Cearta edililor: Nicușor Dan o contrazice pe Firea privind scumpirea gigacaloriei

Primarul general Capitalei, Nicuşor Dan, o contrazice pe Gabriela Firea, fostul edil, precizând că nu se pune problema ca bucureştenii să plătească 800-900 de lei/gigacalorie.

"În primul rând, spune că bucureştenii vor plăti 980 lei pe gigacalorie. Face aici, cu rea credinţă, confuzie între preţul total al gigacaloriei, plătit parte de bucureşteni, parte de primărie şi preţul plătit de bucureşteni. Informaţia corectă este că, până la modificarea de către Consiliul General, preţul plătit de bucureşteni pe gigacalorie va fi de 143 lei (urmare a scăderii TVA). O spun foarte clar: am solicitat o mărire rezonabilă a preţului gigacaloriei pentru bucureşteni, dar nu se pune problema ca aceştia să plătească 800-900 de lei", scrie Nicuşor Dan, pe Facebook, potrivit Agerpres.



El menţionează că preţul total este de 860 lei/gigacalorie, urmare a scăderii TVA. Totodată, Nicuşor Dan îi reproşează Gabrielei Firea că nu a susţinut un buget mai mare pentru Bucureşti, astfel încât acesta să acopere creşterea de preţuri la termie.



"Dacă ar fi vrut să ajute cu adevărat bucureştenii cărora le plânge de milă, Gabriela Firea şi-ar fi putut exercita poziţia de ministru şi de parlamentar, astfel încât bugetul alocat Bucureştiului prin legea bugetului naţional să acopere creşterea de preţuri la termie suportată de Primărie. Dar e mai simplu să propovăduiască la televizor apocalipsa la care, culmea, a contribuit", precizează Nicuşor Dan.



El menţionează că primarii municipiilor din România, prin Asociaţia Municipiilor, au transmis Guvernului o scrisoare, solicitând ca schema de sprijin să nu discrimineze între cetăţenii racordaţi la centrale individuale şi cei racordaţi la sisteme centralizate.



Primarul a reamintit că au trecut două luni de când a propus partidelor din Consiliul General al Capitalei o majorare "rezonabilă" a preţului gigacaloriei plătit de bucureşteni, de la 164 de lei la 280 de lei.



"USR şi PSD au respins majorarea. Fără un ajutor de la Guvern (sper să existe acest ajutor) subvenţia pe care Primăria ar trebui să o plătească ar fi peste 2 miliarde lei faţă de 1 miliard în 2021. Bucureştiul are nevoie de investiţii, nu putem duce tot bugetul pe subvenţii. În acest context, apare şi Gabriela Firea şi dă informaţii false", mai precizează el.



Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea, a declarase că Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat marţi un tarif de 980 de lei pe gigacalorie pentru Termoenergetica.



"ANRE a aprobat tariful local Termoenergetica pentru producţie, transport, distribuţie a energiei termice. Acest tarif reprezintă tariful Elcen, care ţine de Ministerul Energiei, plus tariful Termoenergetica, ce ţine de Primărie, şi în continuare va fi aprobat de Consiliul General. Dar atenţie, că este foarte grav: tariful total ajunge la aproape 1.000 de lei pe gigacalorie, adică 980 de lei - ceea ce vă spun sunt lucruri aflate astăzi, lucruri foarte grave. Până acum era 490 de lei costul pe gigacalorie. Încă o dată: 980 de lei, crescut de la 490 de lei. Populaţia plătea 163 de lei. Azi, când vorbim, există subvenţia lăsată de pe timpul meu, deci doar 163 de lei", a afirmat Gabriela Firea.



Ministrul Familiei a apreciat că noul preţ al gigacaloriei se va regăsi pe prima factură a bucureştenilor, dacă tariful va fi aprobat în această lună de Consiliul General al Primăriei Bucureşti.



"(Noul tarif aprobat, n.r.) va trece în Consiliul General, unde dumnealor au majoritate, noi nu putem să-i oprim, pentru că au majoritate. Dacă luna aceasta, la prima şedinţă ordinară, se votează tariful aprobat de ANRE, deci dublu faţă de suma care era, adică 980 de lei, aproape 1.000 de lei, inclusiv TVA, (noul tarif, n.r.) intră în vigoare la următoarea factură", a menţionat Gabriela Firea.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: