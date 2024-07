EURO 2024 | România - Olanda. Visul frumos s-a terminat, dar Naționala a depășit așteptările de dinainte de turneul final

După ce s-a calificat pe de prima poziție în grupa sa la turneul final, Naționala României a câștigat și grupa E din care s-a calificat în optimi, o premieră pentru „Tricolori” la EURO, obținând 4 puncte, după victoria cu 3-0 împotriva Ucrainei, 0-2 cu Belgia și 1-1 cu Slovacia.

Pe un stadion plin și de această dată cu români, Naționala a început meciul cu Olanda curajos, încercând să pună presiune pe batavi, care au fost surprinși de cât de sus au venit „Tricolori”. În primele 15 minute ale jocului, băieții lui Iordănescu au stat mai mult în jumătatea olandezilor, iar Denis Drăguș și Dennis Man le-au dat emoții olandezilor cu incursiunile lor, șutul lui Man din minutul 15 trecând puțin peste poarta lui Verbuggen.

Batavii au preluat, însă, controlul jocului și, după trei cornere la care ne-am apărat bine, a picat golul în minutul 20, înscris la colțul scurt de Cody Gakpo, România - Țările de Jos, 0-1.

În minutul 38, Vasile Mogoș, fundașul stânga improvizat pentru această partidă de Edi Iordănescu, după ce Nicușor Bancu a fost suspendat pentru cumul de cartonașe galbene în faza grupelor, a fost înocuit de Bogdan Racovițan. Jucătorul clubului polonez Raków Częstochowa a intrat în centrul apărării, iar în banda stângă a fost mutat Andrei Burcă.

Românii au încercat să dea o replică rapidă, dar șutul lui Dennis Man în minutul 23 a trecut pe lângă poartă. Trei minute mai târziu, De Vrij a lovit cu capul după un nou corner, iar mingea a trecut foarte aproape de bara din stânga lui Niță.

Batavii au continuat să domine jocul și și-au mai semnat și alte ocazii, dar România a încheiat jocul în jumătatea batavă, punând presiune pe adversar, dar fără reușite remarcabile.

A doua repriză a început din nou cu ai noștri încercând să preia controlul în jumătatea olandezilor, dar Portocala Mecanică s-a arătat din nou mai periculoasă, consemnând noi ocazii la poarta noastră, Gakpo fiind în continuare cel mai periculos jucător advers.

Cele mai mari ocazii în primul sfert de oră au venit tot la poarta noastră, dar Racovițan și Niță au salvat în minutul 55 o fază complicată în urma unui contraatac al olandezilor după ce Dennis Man a pierdut mingea în preajma careului mare advers.

În minutul 58, Virgil van Dijk a lovit bara după un nou corner pentru olandezi, iar un minut mai târziu, Niță a închis colțul scurt de această dată, în fața lui Gakpo.

După o oră de joc, România a început să joace din nou cu mai mult curaj, chiar și cu riscul de a ne expune atacurilor în viteză ale olandezilor.

Niță l-a blocat din nou pe Gakpo în minutul 62, deviind în corner. La faza următoare, Gakpo a băgat mingea din nou în poartă, dar de această dată a fost anulat pe motiv de offside.

Marius Marin a încasat un galben în minutul 67, oferindu-le o nouă ocazie periculoasă olandezilor. Depay a bătut inteligent lovitura liberă, pe sub zidul nostru, dar mingea a trecut pe lângă stâlpul din dreapta lui Niță.

În minutul 72 au ieșit Ianis Hagi, Marius Marin și Denis Drăguș, înlocuiți de Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău, respectiv Denis Alibec.

După schimbări, Vermer a fost și el aproape de gol în minutul 73, șutul său la colțul lung trecând puțin pe lângă poartă.

Deși ai noștri au încercat să urce cu jocul în jumătatea olandezilor, nou intratul Donyell Malen a înscris pentru 2-0 în minutul 83.

În minutul 91, s-au auzit din nou scandările de încurajare ale suporterilor români care au surprins toată Europa cu energia și entuziasmul lor la turneul final, pe străzile din Germania, dar și pe stadioane.

Din păcate, în urma unui corner risipit de ai noștri, a venit un nou contraatac, iar Malen a reușit dubla, înscriind în minutul 93 pentru 3-0.

