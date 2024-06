VIDEO - EURO 2024 | România - Ucraina. VICTORIE spectaculoasă la debutul în Germania pentru Tricolori

România a deschis prima tabela după jumătate de oră de dominare teritorială și a posesiei din partea Ucrainei. Dennis Man a profitat de o degajare greșită al portarului ucrainean, Lunin, revelația lui Real Madrid în sezonul trecut de Champions League.

Jucătorul român legitimat la Parma i-a pasat la marginea careului, la 21 de metri de poartă, lui Nicolae Stanciu, care a șutat din prima, imparabil, în vinclul porții.

Stanciu's goal against Ukraine, probably one of the most beautiful yet in the EURO 24



Romania leads 1-0



🇷🇴 pic.twitter.com/J13WoIvTlP— Daily Romania (@daily_romania) June 17, 2024