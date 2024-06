VIDEO - EURO 2024 | Belgia, încurcată de Slovacia. Rezultat favorabil României, care rămâne lider în grupă

România a produs prima mare surpriză a turneului final din Germania, învingând cu 3-0 în meciul cu Ucraina, dar Slovacia nu s-a lăsat nici ea mai prejos.

Slovacii i-au învins pe belgieni la limită, scor 1-0, înscris în debutul partidei, în chiar minutul 7, de Ivan Schranz, atacantul în vârstă de 30 de an al Slaviei Praga, după o greșeală în apărare a lui Jeremy Doku, jucătorui Manchester City.

Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât Slovacia era văzută drept outsider-ul grupei, cu cele mai mici șanse de a scoate ceva din grupă, dar a învins favorita Grupei E, din care mai fac parte România și Ucraina.

Win For Slovakia Against Belgium ✍️. By The Scoreline Of 1-0 ✍️. Ivan Schranz Was The Goal-Scorer For Slovakia ✍️. #BELSVK #EURO2024 pic.twitter.com/JukQCmjtG0