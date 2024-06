EURO 2024: România - Slovacia. Calificare istorică pentru „Generația de suflet”

Bucurie în rândul suporterilor români din tribunele Waldstadion din Frankfurt după rezultatul pozitiv realizat de Echipa Națională în partida împotriva Slovaciei. Încheiat la scorul de 1-1. Rezultatul asigură o calificare istorică în optimi, doar a doua pentru echipa de seniori în cele șase calificări la Euro din ultimii 40 de ani.

În prima repriză, românii au început meciul sub presiunea slovacilor, care au reușit să marcheze după o combinație inspirată la 15 metri de poartă. Selecționata care a reușit să bată Belgia a marcat golul în minutul 24, obligându-i pe români să fugărească egalarea.

Din fericire, cu mai puțin de 10 minute până la pauză, Ianis Hagi a fost faultat în interiorul careului, iar arbitrul german Daniel Siebert a dictat lovitură de la 11 metri după o analiză din cabina VAR. Răzvan Marin a fost cel care a executat și a adus egalitatea. „Tricolorii” au mai avut câteva ocazii importante în primele 45 de minute, dar care nu au fost fructificate. Din păcate, doi jucători români au fost avertizați cu cartonaș galben, respectiv Andrei Burcă și Nicușor Bancu.

