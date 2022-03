Țițeiul Brent a scăzut cu mai mult de 17% (sau 22 dolari), în timpul unei vânzări puternice, înainte de a recupera o parte din el pentru a tranzacționa în scădere cu 17,16 dolari sau 13,4%, la 110,82 dolari pe baril.

Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Washington, Yousef Al Otaiba, a declarat miercuri pentru CNN că țara dorește să crească producția de petrol și va încuraja cartelul Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) să intensifice oferta.

„Noi favorizăm creșterile de producție și vom încuraja OPEC să ia în considerare niveluri mai ridicate de producție”, a declarat ambasadorul Yousuf Al Otaiba într-o declarație postată pe Twitter de Ambasada Emiratelor Arabe Unite la Washington.

Ambassador Al Otaiba: “The #UAE has been a reliable and responsible supplier of energy to global markets for more than 50 years and believes that stability in energy markets is critical to the global economy.” #OPEC



