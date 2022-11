Aproximativ două milioane de aplicări au fost înregistrate pe piaţa muncii din septembrie şi până în prezent, conform unui studiu BestJobs, citat de Agerpres. Domeniile care au primit cel mai mare interes din partea candidațiilor sunt vânzările, IT-ul și contabilitatea.

Candidaţii au înregistrat aproximativ două milioane de aplicări din septembrie până în prezent, cele mai active fiind femeile (55%), dar şi cei din categoria de vârstă 35-44 de ani (24%), urmaţi îndeaproape de cei cu vârsta între 45-54 de ani (23%). "Piaţa muncii evoluează tot mai mult de la o lună la alta. Pe fondul contextului economic în continuare incert, candidaţii caută să îşi asigure un venit cât mai avantajos şi sigur şi au înregistrat în această toamnă cele mai multe aplicări din acest an."

În comparaţie cu lunile de vară, joburile remote au înregistrat cu 21% mai multe aplicări din septembrie până acum, ca semn că interesul pentru acest mod de lucru rămâne la fel de ridicat. Cele mai multe aplicări pentru joburi remote au fost înregistrate în IT/ Telecom, Vânzări şi BPO (pentru poziţii de call-center sau suport clienţi). Judeţele cu cele mai multe oferte rămân Bucureşti/Ilfov, Timiş, Cluj, Braşov şi Iaşi.

Totodată, pe măsură ce sfârşitul de an se apropie şi companiile îşi evaluează bugetul rămas, un număr şi mai mare de poziţii au fost deschise, media lunară depăşind cu 25% volumul de joburi din toamna anului trecut. În plus, angajatorii au efectuat cu 10% mai multe contactări decât în cele mai active luni ale acestui an.

Aproape o treime dintre joburile disponibile afişează intervalul salarial pentru candidaţii interesaţi. Pentru celelalte oportunităţi, BestJobs oferă estimări salariale cu scopul de a informa candidaţii despre potenţialul pieţei şi de a stimula aplicările.

"În această toamnă, accelerată de pragmatismul candidaţilor, piaţa muncii a fost mai dinamică decât oricând. Pentru a-şi asigura venituri mai convenabile în aceste vremuri delicate din punct de vedere financiar, aceştia au devenit mai activi, având acum şi mai multe informaţii despre piaţă datorită estimărilor salariale pe care le pot regăsi la anunţurile de joburi de pe BestJobs. În acelaşi timp, şi recrutorii răspund prompt nevoilor candidaţilor, oferind într-o măsură mai mare date salariale şi flexibilitate în modul de lucru, atrăgând astfel candidaţi mai relevanţi pentru echipele lor", a declarat Ana Vişian, marketing manager BestJobs România.

Conform sursei citate, joburile care au înregistrat cele mai multe aplicări în noiembrie au făcut parte din categoria entry-level, cele mai multe dintre ele remote.

Ce salarii se plătesc pentru joburile cele mai căutate

Cele mai multe CV-uri (peste 3.000) au mers în noiembrie către rolul de Junior Recruiter (remote), ce oferă un salariu de 540-660 euro/lună, conform intervalului salarial afişat de angajator, în timp ce Operator data entry, cu oferta afişată de 410 euro/lună, a atras 2.700 de CV-uri. Alte 2.300 de aplicări au mers către rolul de Consultant Vânzări, pentru care salariul net estimat este de 620-860 euro/lună şi alte 1.700 de aplicări pentru Recepţionist, cu un salariu estimat la 580-730 euro/lună.

Cei mai atractivi angajatori în luna noiembrie au fost Profi, care a atras în total peste 7.000 de CV-uri, Lidl Discount, cu aproape 5.000 de CV-uri şi LPP Fashion şi Unity Consulting, cu aproximativ 4.000 de aplicări fiecare.

BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România, unde peste 4,6 milioane de profesionişti sunt conectaţi la piaţa muncii.

