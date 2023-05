Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a îmbunătăţit estimările privind evoluţia economiei româneşti în 2023 şi în 2024, potrivit raportului "Regional Economic Prospects", publicat marţi de instituţia financiară internaţională.

Conform celor mai recente prognoze ale BERD, PIB-ul României ar urma să înregistreze un avans de 2,5% în acest an, după ce prognoza din februarie indica o expansiune de 1,7% în 2023. Creşterea ar urma să accelereze la 3,5% anul viitor (faţă de un nivel de 3,2% estimat în februarie), se arată în raport, conform Agerpres.ro.



Avansul economiei României a ajuns la 4,7% în 2022, datorită nivelului solid al investiţiilor, care au crescut cu 8%. Consumul gospodăriilor a fost de asemenea robust, înregistrând un avans de 4,3%, în pofida inflaţiei ridicate. Indicele armonizat al preţurilor de consum a atins nivelul de vârf de 14,6% în noiembrie şi apoi a scăzut până la 12,2% în martie. Inflaţia de bază a ajuns la 8,4%, peste media UE de 6,6%, dar mai redusă faţă de alte economii din Europa Centrală, apreciază BERD.



PIB-ul României ar urma să înregistreze un avans de 2,5% în acest an şi de 3,5% anul viitor. Scăderea inflaţiei, atenuarea condiţiilor financiare, îmbunătăţirea mediului extern şi o absorbţie mai rapidă a fondurilor europene, inclusiv PNNR, ar trebui să sprijine performanţa economiei în 2023, se arată în raport.



Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică publicate marţi, economia României a crescut uşor, cu 0,1%, în primul trimestru din acest an, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce faţă de perioada similară a anului trecut avansul PIB a fost de 2,3% pe seria brută şi cu 2,8% pe seria ajustată sezonier.

Sursa foto: BalkansCat / Shutterstock.com

