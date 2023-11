ProCredit Bank România a finalizat cu succes acordarea finanțării în valoare de 3,15 milioane de Euro Grupului nextE, în cadrul unui proiect inovator pe piața de energie regenerabilă. Odată cu finalizarea acestui acord, ProCredit Bank inițiază finanțarea proiectelor de tipul EaaS (Energy as a Service) de o importanță deosebită pentru mediul de business din România. Acest proiect are agreat un PPA (Power Purchase Agreement) pe 25 de ani, de tipul corporate onsite, conform contractului pe care nextE îl are deja semnat cu RAAL.

Finanțarea a fost acordată pentru construirea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 7.4 MWp în județul Bistrița-Năsăud. Construcția s-a realizat pe proprietatea unei facilități de producție, care este și principal consumator de energie electrică în cadrul proiectului. Compania care operează facilitatea, RAAL, produce schimbătoare de căldură și sisteme complete de răcire pentru agricultură, construcții, echipamente industriale, vehicule comerciale, feroviare și pentru industria auto.

Ce este un PPA

Un PPA este practic un contract bilateral negociat direct, pe termen lung, între actori privați, în care se stipulează un preț fix (sau indexat). Printr-un astfel de acord, ei se protejează de fluctuațiile prețului energiei electrice, care au devenit tot mai mari în România. Atât vânzătorul, cât și cumpărătorul beneficiază astfel de un preț rezonabil.

În același timp, un PPA oferă garanția, prin certificate de garanție de origine, că energia respectivă chiar provine din surse regenerabile, ceea ce este foarte important pentru companiile care au obiective de neutralitate a emisiilor de carbon.

În ultimii ani, Orange România, Ursus și Dacia au semnat PPA-uri, după ce, începând din 2020, astfel de contracte au redevenit legale ca urmare a volatilității prețurilor energiei pe piața românească pe termen scurt. Și Comisia Europeană a încurajat aceste contracte, ca o soluție pentru normalizarea prețurilor energiei electrice.

Ce este special la proiectul solar din Bistrița-Năsăud

Proiectul centralei fotovoltaice de la Bistrița-Năsăud va opera pe modelul de închiriere și operare (rent and operate). Din producția de energie generată, estimată la 7200 MWh/an, și luând în considerare profilul ­­de consum al fabricii, aproximativ 80% din energia produsă va fi furnizată pentru consumul intern, în timp ce surplusul de energie va fi injectat în rețeaua națională. Un aspect aparte în cadrul proiectului îl reprezintă amplasarea panourilor fotovoltaice, astfel că, o parte au fost instalate pe acoperișul clădirii, iar restul la sol, pentru utilizarea cât mai eficientă a spațiului disponibil. Echipamentul instalat provine de la producători Tier 1

nextE este o companie care funcționează în regim de Producător Independent de Energie (IPP), iar în prezent se concentrează pe dezvoltarea operațiunilor prin mecanismul Energy as a Service (EaaS). Această abordare oferă companiilor consumatoare independență energetică și stabilitate pe termen lung, fără suportarea costurilor inițiale aferente investiției, a riscurilor de performanță și operaționale, dar, mai ales, reduce costurile cu energia electrică și amprenta de CO2. Grupul nextE își permite să finanțeze proiecte cu până la 70% din datorie, facilitând astfel extinderea capacității fotovoltaice în țară.

Sursa foto: ProCredint Bank