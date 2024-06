România importă produse care ar putea la fel de bine să fie fabricate și între granițele țării, un lucru care antrenează un deficit comercial de care unii economiști spun că este mai nociv decât cel bugetar. Lucian Anghel, deputy CEO Libra Internet Bank, spune că statul are un rol decisiv prin crearea politicilor care să ajute dezvoltarea industriei, dar există și moduri prin care fiecare român ar putea ajuta economia națională: să aleagă la raft produsul românesc în detrimentul celui de import.

Deficitul bugetar a crescut la 3,24% din PIB în primele patru luni ale anului 2024, în contextul în care bugetul pentru 2024 a fost construit cu un deficit țintă de 5% din PIB, conform Ministerului de Finanțe. Cu toate că „gaura” din buget este cea mai populară problemă ce ține de economia românescă, Lucian Anghel spune că deficitul comercial este „oaia neagră” a macroeconomiei naționale.

La orele de dirigenţie ar trebui prezentat copiilor de ce e bine să cumpere un cozonac românesc. Lucian Anghel, deputy CEO Libra Internet Bank

Deficitul comercial* al României în primele patru luni ale acestui an a fost de 9,32 miliarde de euro, în creştere cu 5%, potrivit INS. În intervalul menţionat, exporturile au însumat peste 31 de miliarde de euro, în creştere cu aproape 1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cu toate că reducerea acestui deficit ar trebui susținut de politicile statului, prin dezvoltarea infrastructurii și tehnologizarea industriilor, reprezentantul Libra Bank spune că și românii obișnuiți pot ajuta la acest lucru. Secretul nu stă în cursuri de economie, ci în alegerea de produse românești, menționează Lucian Anghel. Impactul în economie ar fi unul enorm: la fiecare reducere cu un miliard de euro echivalent a deficitului comercial s-ar putea înregistra o influenţă pozitivă a PIB-ului în medie pe an cu 0,6 - 0,7 puncte procentuale, cu condiţia îmbunătăţirii ofertei interne, conform analizei realizate de economist.

"Pe termen lung este mult mai greu pentru România să corecteze deficitul comercial decât deficitul bugetar. Cred că e nevoie să ne concentrăm şi asupra acestui element, a deficitului comercial. România ar trebui să-şi propună o strategie pe termen mediu şi lung. La orele de dirigenţie, în şcoala generală, ar trebui prezentat copiilor de ce e bine să cumpere un cozonac românesc, făcut în țară. În loc să importăm cozonaci din altă ţară, Panettone de nu ştiu unde, să îi producem la noi în ţară şi să îi consumăm. Acest lucru nu necesită investiţii, ţine de educaţie financiară", a declarat Lucian Anghel.

*Deficitul comercial (n.red. sau deficitul de cont curent) reprezintă soldul negativ al balanței comerciale în care importurile unei țări depășesc exporturile sale. Practic, atunci când există deficit de cont curent, banii care ies din economia țării în schimbul unor bunuri sau servicii achizitionate din extern reprezintă o sumă mai mare față de cei proveniți din exporturi.

Conform previziunii economiștilor Libra Internet Bank, deficitul de cont curent estimat pentru acest an este de 7%, în scădere faţă de 7,2%, anul trecut. Totodată, deficitul bugetar este prognozat la 6,9% din PIB, iar datoria publică la 50,9% din PIB.

Alegeri în acest an la Banca Națională. Anghel: „BNR, un exemplu cum într-un an cu multe alegeri își păstrează independența”

Banca Națională a României a menținut dobânda cheie la nivelul de 7% pe an, în ciuda așteptărilor analiștilor care estimau o scădere începând din luna mai. Inflația ridicată, alimentată de modificările fiscale aduse de Guvern și de creșterea salarială din România, dar și presiunea pe finanțele publice în anul electoral 2024 sunt principalele motive pentru care Isărescu preferă să fie precaut și să nu scadă încă dobânzile.

Prudența cu care a acționat Banca Națională, cu toate nu e aplaudată de românii cu credite care aștepau ca ratele lor să scadă, este o dovadă a independenței pe care o are insituția, conform economistul Lucian Anghel. În contextul în care în acest an se va vota noul Consiliu de Administrație al Băncii Naționale, board ales de parlament, o scădere a dobânzii cheie ar fi ajutat politicienii, mai ales în contextul unuia dintre cei mai aglomerați ani electorali din istorie. Estimările specialiştilor băncii arată că dobânda de politică monetară ar putea ajunge la 6,25% pe an la finalul lui 2024, în timp ce o primă reducere ar putea avea loc la şedinţa din iulie.

„BNR este un exemplu cum într-un an cu multe alegeri își păstrează independența. Credem ca sunt șanse mari să vedem în iulie prima reducere a dobânzii cheie cu 0,25 puncte procentuale. Aceasta nu o să fie singura scădere: credem că dobânda cheie va ajunge la 6,25% la finalul anului”, a declarat Lucian Anghel.

