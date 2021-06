„Din discuțiile purtate cu directorii liceelor de elită din vestul țării rezultă că numărul elevilor care vor să meargă la studii universitare în străinătate este în scădere. Putem vorbi de două motive: pe de-o parte pandemia de coronavirus i-a făcut să se reorienteze către o universitate din România, pe de altă parte Brexitul a îngreunat accesul la împrumuturile guvernamentale”, a precizat Florin Drăgan, rector Universitatea Politehnica Timișoara.

Datele UNESCO arată că aproximativ 40.000 de studenți români învață la universități din străinătate. Un sfert dintre ei sunt înmatriculați la universitățile din Marea Britanie, țară care și-a schimbat politica de acordare a împrumuturilor către tineri, după ieșirea din Uniunea Europeană. Această situație, dar și faptul că există temeri din partea tinerilor de a pleca în străinătate, din cauza pandemiei de coronavirus, a dus la o scădere a interesului elevilor de clasa XII-a pentru universitățile din străinătate.

Universitatea Politehnica Timișoara a creat în ultima vreme mai multe programe pentru a-i atrage pe elevii cu rezultate deosebite. În general cei care își doresc să studieze în străinătate sunt tinerii cu performanțe, care au participat la diverse concursuri și au spirit inovator. De altfel, ei sunt tineri pe care orice instituție de învățământ îi dorește așa că pot fi admiși la Universitatea Politehnica Timișoara pe baza unui CV educațional la specializările din zona IT sau la Facultatea de Arhitectură.

Acest model de admitere bazat pe CV educațional este o evaluare pe întreg parcursul celor patru ani de liceu. Noi analizăm competițiile la care se înscrie tânărul, precum și rezultatele pe care le are individual sau în echipă cu alți colegi. Examinarea clasică, la o singură disciplină, îți evaluează cunoștințele la un moment din timp în care poți fi într-o formă mai bună sau mai rea. În schimb, evaluarea bazată pe CV educațional surprinde un parcurs mai lung, bazat pe cunoștințele aplicate ale tânărului. Este al doilea an în care avem această metodă alternativă de admitere, iar anul trecut am avut inclusiv candidați din București, cu un parcurs foarte bun pe perioada liceului. Astfel, tinerii evită un examen de admitere și ajung la specializarea dorită.

Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara