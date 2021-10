Platforma românească Kinderpedia, care face școala online mai ușoară, primește o investiție de 1,8 milioane de euro

Early Game Ventures (EGV) anunță semnarea unei investiții în valoare de 1,8 milioane euro în Kinderpedia, soluția digitală de comunicare și management pentru școli și grădinițe construită în România și recunoscută în Europa pentru inovație și impact social. La rundă au participat și investitorii existenți, RocaX, Growceanu și business angels.

Kinderpedia este o platformă inovatoare pentru educație, ce oferă întreaga infrastructură digitală necesară instituțiilor de învățământ pentru a lucra smart și a comunica eficient și transparent, atât la clasă, cât și online. Pe Kinderpedia sunt înregistrate astăzi peste 2.000 de școli și grădinițe din 14 țări, de pe trei continente, ce însumează aproximativ 200.000 de utilizatori.

“Runda curentă de finanțare ne ajută să ducem mai departe transformarea pe care am început-o în educație, prin simplificarea proceselor administrative în școli și grădinițe și plasarea parteneriatului profesor-elev-părinte chiar în centrul actului educațional. În același timp, ne oferă resursele necesare pentru a continua procesul de scalare, acum, când Kinderpedia beneficiază deja de validare pe mai multe piețe internaționale. Nu în ultimul rând, această tranzacție aduce în comunitatea noastră un partener puternic, cu care împărtășim valori și o viziune comună despre viitorul educației – Early Game Ventures – și ne consolidează colaborarea cu investitorii actuali, cărora le suntem recunoscători pentru sprijin și încredere,” afirmă Daniel Rogoz, CEO și Co-fondator Kinderpedia.

“Pandemia a demonstrat că în domeniul educației există o nevoie acută de soluții tehnologice,” a declarat Radu Stoicoviciu, Partener al EGV. “Educația este unul dintre sistemele vitale ale oricărui stat, cu o importanță fundamentală pe termen lung și cu un impact enorm la toate nivelele societății. Dezvoltarea infrastructurii digitale pentru educație are o miză uriașă și ar trebui să reprezinte o prioritate absolută. Acesta este modul în care fondul nostru de investiții a analizat această tranzacție și, din această perspectivă, investiția EGV în Kinderpedia se înscrie în teza noastră ”, completează Radu Stoicoviciu.

“Am crezut în misiunea Kinderpedia încă de la început și ne-am alăturat bucuroși în urmă cu un an pentru a-i susține în planurile de dezvoltare. Această rundă confirmă creșterea accelerată și potențialul de scalare al acestui business de edtech gândit de la început pe nevoi universale ale părinților și educatorilor, cât și schimbarea de paradigmă în ceeea ce privește educația online.

Si tocmai pentru că educația stă la baza valorilor ROCA X și Impetum Group, dar și la baza antreprenoriatului, ne implicăm acolo unde simțim că putem aduce o schimbare în bine,” a declarat Alexandru Bogdan, CEO ROCA X.

Asistența juridică a a tranzacției a fost asigurată de echipele DLA Piper și CEE Attorneys – Boanță, Gîdei & Associates.

Reprezentanții Kinderpedia precizează că ajută profesorii și educatorii să salveze între 6 și 9 ore pe săptămână din timpul administrativ și să își concentreze eforturile către un act educațional superior și personalizat. Aplicația include funcționalități complete de management al clasei - catalog electronic, prezență, orar, predare video la distanță, modul de teme, librărie de documente. Totodată, îmbunătățește implicarea părinților în educația copiilor, printr-o interfață mobilă sigură și ușor de folosit. Kinderpedia oferă directorilor o perspectivă completă asupra tuturor activităților și comunicării din școală sau grădiniță. În plus, platforma oferă funcții de facturare automată, management financiar și plată online a taxelor școlare, prin integrarea cu sisteme de plată electronice.

Kinderpedia este găzdiută în cloud, e disponibilă în 15 limbi și funcționează ca aplicație mobilă nativă pentru Android si iOS, atât pentru profesori și manageri, cât și pentru elevi și părinți. În ultimii ani, soluția a primit o largă recunoaștere a caracterului său inovator și a impactului social, atât la nivel național, cât și european. Comisia Europeană a oferit Kinderpedia Seal of Excellence în cadrul programului SME Instrument, Phase II. Compania a fost desemnată Tech for Good în cadrul European Business Angels Summit, la Bruxelles și s-a clasat de asemenea pe podiumul a numeroase competiții antreprenoriale, cum ar fi Innovators for Children sau Startarium.

Early Game Ventures (EGV) este un fond de investiţii cu capital de risc (venture capital) finanțat cu prioritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 şi cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Fondul European de Investiţii (FEI) este parte a Grupului Bǎncii Europene de Investiţii şi este principalul finanţator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garanţii şi microfinanţare. În România, FEI implementează instrumente financiare cofinanţate prin fonduri structurale şi de investiţii, precum JEREMIE 2007-2013, Iniţiativa pentru IMM, POR, POC, PNDR.

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC) susține investițiile menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare și (b) infrastructura subdezvoltată privind Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor. POC beneficiază de o alocare de 1,33 miliarde euro din Fondul European de Dezvoltare Regională.

