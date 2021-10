Ubisoft și UNArte organizează cursuri de artă digitală 3D

Colaborarea dintre Ubisoft România și Universitatea Națională de Arte București pentru realizarea cursului acreditat de artă digitală 3D, pornită în 2018, a ajuns la prima generație de absolvenți. 30 de studenți ai departamentului de Scenografie au finalizat anul acesta curriculum-ul dezvoltat de experții din departamentul de Artă al Ubisoft România.

primul program de artă digitală 3D predat în întregime de către specialiști din domeniu și acreditat într-o instituție de stat din România. Este unul dintre puținele programe care le oferă tinerilor o pregătire preliminară pentru ceea ce, nu demult, numeam „meserii ale viitorului”. Domeniile către care se pot orienta ei după absolvire sunt diverse, de la creare de jocuri video sau film, la vizualizare arhitecturală, publicitate, design industrial, și printare 3D.

Este deja știut că industria globală de gaming valorează peste 300 de miliarde de dolari, mai mult decât industria muzicii și a filmului la un loc (Raport Accenture ”Gaming: the new superplatform”), și are o amprentă în creștere accelerată în România. O privire mai atentă la piața locală ne dezvăluie o cifră de afaceri de peste 200 milioane de euro, cu o creștere double-digit de la an la an, ce angajează peste 6.000 de specialiști (RGDA, 2020 Industry report).

Pe de altă parte, o generație întreagă de tinere talente (Generația Z) se îndreaptă tot mai mult către surse alternative de învățare pe subiecte noi, relevante industriei gamingului, precum arta digitală 3D, din lipsă de opțiuni în sistemul tradițional de învățământ. Din acest motiv, este foarte importantă contribuția adusă de marii jucători din domeniu la dezvoltarea educației, iar Ubisoft România, ca lider de piață, este unul dintre principalii actori. Prin specialiștii săi pasionați, a asigurat, în ultimii 3 ani, transferul de informație aplicată, de ultimă oră și inspirație către generația tânără.

”Scopul cursului nostru este de a ghida pregătirea tinerilor în domeniu, vrem să îi inspirăm, să le trezim scânteia care, apoi, să le alimenteze eforturile individuale de perfecționare” spune Teo Cazghir, Lead Artist Ubisoft România și profesor al cursului.

“Studenții au învățat noțiuni de modelare și texturare 3D, tehnici de sculptură digitală de personaje, dar și cum să realizeze scene complexe în conformitate cu o anumită temă și stil vizual. În total, studenții au învățat 5 programe specifice industriei”, spune Ionuț Nicolaescu, Senior Environment Artist Ubisoft România, profesor al cursului.

Cursul a avut, în cei 3 ani de predare, 290 studenți, extinzându-și amprenta datorită succesului – de la Departamentul de Scenografie, la toți studenții UNArte, inclusiv cei din programele de masterat.

