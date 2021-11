Ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că a propus, în şedinţa de Guvern, ca, prin excepţie, pentru localităţile în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 este mai mică de 3 la mia de locuitori să se renunţe la pragul de 60% personal vaccinat în unităţile de învăţământ, măsura urmând să fie adoptată la sfârşitul săptămânii printr-o hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

"Am asumat să înaintez o propunere către Guvern şi către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prin care să poată fi completat ordinul comun ministrul Educaţiei - ministrul Sănătăţii, cu titlu de excepţie: pentru localităţile în care rata de infectare este mai mică de 3 la mie să se renunţe la pragul de 60% persoane vaccinate în şcoala sau grădiniţa care funcţionează în acea localitate. Acest lucru va face obiectul următoarei hotărâri CNSU, la finalul acestei săptămâni, şi va ţine cont de evoluţia epidemiologică. Până în prezent, ştim bine, avem din fericire un trend descendent. Se aşteaptă confirmarea acestui trend descendent la finalul săptămânii şi îmi exprim convingerea că va fi adoptată, la finalul săptămânii, această hotărâre CNSU, care va abilita miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii să elimine condiţia de 60% prag de vaccinare pentru toate localităţile în care rata de infectare (...) va fi mai mică de 3 la mie la nivelul zilei de vineri, care este considerată zi de referinţă pentru săptămâna următoare", a declarat Cîmpeanu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, scrie Agerpres.

El a subliniat că a susţinut, susţine şi va susţine importanţa deschiderii şcolilor şi grădiniţelor cu prezenţă fizică.

"A trebuit un criteriu de departajare între şcolile şi grădiniţele pentru care putem permite prezenţa fizică şi şcolile şi grădiniţele pentru care nu putem permite prezenţa fizică. Acest criteriu a fost identificat ca fiind rata de vaccinare în rândul personalului din şcoli şi grădiniţe. Este un criteriu care nu este ideal, (...) dar este un criteriu care contribuie la crearea unui mediu sigur mai sigur în şcoli şi grădiniţe pentru copii şi elevi şi, de asemenea, pentru protecţia profesorilor, ştiut fiind faptul că cei vaccinaţi contractează virusul mai greu şi transmit virusul mai greu", a explicat ministrul.

Potrivit lui Cîmpeanu, a fost propusă valoarea de 70% rată de imunizare, conform regulamentelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cu includerea persoanelor trecute prin boală, dar, având în vedere dificultatea monitorizării acestora din urmă, s-a ajuns la concluzia că se poate compensa prin adoptarea pragului de 60%. "Aplicarea acestui principiu a dat deja rezultate, în doar o săptămână exact 1.000 de şcoli şi grădiniţe de stat şi private (...) au făcut în aşa fel încât rata de vaccinare a depăşit pragul de 60% şi au putut fi deschise astăzi", a precizat Sorin Cîmpeanu.

El a menţionat că, luni, s-au deschis 4.847 de unităţi de învăţământ, şcoli şi grădiniţe de stat şi privat, cu prezenţă fizică.

"Astăzi, peste două milioane de elevi şi preşcolari au avut şansa prezenţei fizice. (...) Reprezintă 68% din numărul total al şcolilor şi grădiniţelor cu personalitate juridică. Am anunţat deja la finalul acestei săptămâni că am solicitat raportare la nivel detaliat de structură arondată, în aşa fel încât să putem compensa acel neajuns prin care o şcoală cu personalitate juridică într-o comună, având trei structuri arondate în trei sate diferite, uneori la distanţă unele faţă de altele, în cazul în care înregistrează o rată de vaccinare sub 60%, totuşi să mergem în detaliu, dacă avem una sau două structuri în care rata de vaccinare este peste 60% să putem permite prezenţa fizică", a completat ministrul Educaţiei.

În opinia sa, un alt neajuns este acela că există localităţi în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 este 0 sau tinde spre 0 şi sunt foarte puţine persoane vaccinate anti-COVID.

"În acele localităţi izolate se înregistrează şi cele mai mari dificultăţi din perspectiva educaţiei, în general, şi din perspectiva predării online. Se înregistrează dificultăţi din perspectiva accesului la internet, din perspectiva disponibilităţii de echipamente electronice, din perspectiva conţinutului digital şi a profesorilor care să fie formaţi pentru predarea online, de partea de evaluare online nici nu are rost să mai discut", a menţionat Cîmpeanu.

