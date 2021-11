Cîmpeanu susține în continuare prezența fizică în școlile și grădinițele cu rata de infectare scăzută

Deși Ministerul Sănătății refuză deocamdată să deschidă școlile cu prezență fizică în localitățile cu incidență sub 3, indiferent de rata de vaccinare, ministrul interimar al Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că susține în continuare prezența fizică a elevilor în școlile și grădinițele unde rata de infectare este scăzută.

„Susțin în continuarea prezența fizică în școli și grădinițe unde rata de infectare este mică, fără alte condiționări pe lângă cele sanitare. Avem grădinițe în sate unde sunt puține cazuri de infectare, nu există internet și nu sunt suficienți de mulți români vaccinați”, a declarat Sorin Cîmpeanu

Acesta a spus că partidele ar trebui să ajungă la o soluție pentru a asigura protecția sanitară, dar și prezența fizică în școli, acolo unde rata de infectare este scăzută. De asemenea, Cîmpeanu susține în totalitatea testarea gratuită în școli pentru elevi, personal didactic și nedidactic.

„Am căzut de acord asupra asigurării echității și susținerea tinerelor generații. La elevi, un alt punct comun e susținerea unui minim obligatoriu pentru ei, importanța achiziției mijloace de transport pentru școli, importanța standardizării evaluării, am căzut de acord asupra unor elemente asupra învățământului în limbile minorităților. Nu am identificat puncte de divergență, nu facem decât să transpunem în text lucrurile asupra cărora am căzut de acord. Trebuie să identificăm soluția pentru a asigura protecția sanitară, dar și prezența fizică în școli”, a adăugat Cîmpeanu.

Sursa foto: Guvernul României/ Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca a studiat Jurnalism la Universitatea Hyperion din București și a urmat un master în Comunicare mediatică și publicitate, în cadrul aceleiași instituții. Ea și-a început activitatea în presă în 2019, în departamentul economic al grupului Mediafax. În perioada 2019-2020, Raluca a acoperit domeniile start-up și fintech în cadrul Adevărul Financiar , publicație care face parte din grupul Adevărul . S-a alăturat echipei... Mai multe articole scrise de Raluca Nicolae »

Te-ar putea interesa și: