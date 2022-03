Pentru Andreea Manolache, viitorul pare deja trasat, în linii mari. Dar nicidecum similar cu viața strictă pe care unii părinți o pregătesc pentru copii lor. La doar 23 de ani, tânăra din Galați care studiază economie în China visează cu ochii larg deschiși la o lume mai bună, ce poate fi schimbată cu ajutorul tehnologiei. Până atunci, însă, Andreea e ferm convinsă că pentru a face asta, mai are nevoie de o pregătire academică suplimentară, motiv pentru care și-a mai extins studiile cu încă un an.

Plină de viață și mereu cu zâmbetul pe buze, Andreea Diana Manolache este o tânără pasionată de tehnologie care studiază economie în limba chineză, la Tsinghua University School of Economics and Management, din Beijing. Primul contact cu China la avut în liceu, când a petrecut un an într-un schimb de experiență, tot în Beijing.

„Voiam să studiez economie, dar și chineză, așa că le-am ales pe amândouă și m-am mutat în Beijing. Acum sunt încă studentă în al patrulea an. Universitatea în China durează patru ani. Am extins cu încă un an ca să pot să mai învăț. Mi-aș dori să mă întorc acolo, dar situația nu e foarte în regulă momentan, din cauza pandemiei. Un an și jumătate am învățat direct din Beijing și apoi am făcut doar online cursurile”, a povestit Andreea, într-un interviu acordat wall-street.ro.

Viitorul îi pare vast în fața ochilor, iar oportunitățile care i se pot așterne nu par deloc limitate, mai ales că este și vorbitoare de chineză, italiană și spaniolă. Nu a uitat limba română, deși în multe momente ale discuției noastre facem, inevitabil, trecerea către engleză, prin prisma confortului universal și firesc, de altfel, oferit de această limbă. Andreea a plecat încă de când era adolescentă din Galați, a crescut apoi în Italia, acolo unde a făcut și liceul.

M-am simțit ușor exclusă de societatea din Italia. De aceea aș vrea ca oamenii să se simtă mândri că sunt români. Eu sunt mândră de originea mea. Vreau să conectez România cu restul lumii pentru ca și ceilalți să se simtă integrați și mândri că sunt români. Citeste si: Un oraş chinez cu 9 milioane de locuitori a fost plasat în lockdown Andreea Manolache, studentă la economie în Beijing (foto)

Foto: europeanleadershipacademy.eu

„Îmi doresc să creez în viitor un pod între România și Europa”

„Vreau să mă întorc în România” este ceva ce nu auzi prea des de la un tânăr școlit în afară, cu perspective multiple de dezvoltare profesională peste hotare. României îi lipsește, însă, un ajutor mai mare pe partea financiară, dar și o mai mare coordonare la nivel politic, crede Andreea Manolache. În ciuda acestor dificultăți, tânăra nu vede un impediment major care să o determine să nu se mai întoarcă în țara natală, ba din contră, revenirea în România este una dintre prioritățile sale pentru următorii ani. Își dorește să crească într-atât de mult încât să fie un liant de încredere între investitori și start-up-uri, pentru ca acestea din urmă să atragă mai ușor finanțări.

Aș vrea să mai rămân puțin în China, însă recunosc că mi-ar plăcea să mă întorc în România să lucrez (...) Îmi doresc să creez în viitor un pod între România și Europa. Ecosistemul de start-up-uri mi se pare extrem de interesant, însă din păcate nu sunt foarte multe fonduri de investiții, așa că mi-ar plăcea ca în viitor să pot să ajut start-up-urile să ajungă la aceste fonduri pentru a avea parte de suportul de care au nevoie. Andreea Manolache, studentă

Andreea Manolache (a cincea de la stânga la dreapta), la Școala de Iarnă dedicată leadershipului feminin în era digitală, februarie 2022.

Andreea a avut deja primul contact cu lumea efervescentă a start-up-urilor. La doar 23 de ani, ea pare că și-a însușit deja un limbaj de business, sesizat de regulă la specialiștii care au ceva ani de experiență în spate, semn că rigurozitatea și meticulozitatea muncii din cultura poporului chinez își spune cuvântul. „Gustul” lumii tech l-a prins și după ce a activat ca intern în mai multe companii, inclusiv la divizia din China a UiPath, primul unicorn românesc și unul dintre cei mai de succes producători de software de automatizare din lume.

Tot din pasiune pentru tehnologie, Andreea a aplicat și la Școala de Iarnă dedicată leadershipului feminin în era digitală, organizat de Academia Europeană de Leadership și Huawei, la Nisa, locul în care, de altfel ne-am și întâlnit. Alături de alte 27 de participante, din țările UE și nu numai, Andreea a luat parte la workshop-uri pe teme diverse, de la leadership, public speaking și până la ateliere de programare la nivel basic.

„Înainte să ajung la acest program am lucrat la UiPath în China. Managing Directorul din China este absolvent al universității la care studiez eu. Am luat legătura cu el pentru că îl cunosc de la un start-up la care am lucrat înainte. Am cunoscut totodată și antreprenori care lucrează în ecosistemul de start-up-uri din România. Unul dintre ei este Cornel Amariei, de la .lumen, care a creat o tehnologie care ajuta oamenii orbi”, a ne-a mai povestit Andreea Manolache.

Sursa foto: Facebook / Andreea Diana Manolache

