Recrutor IT: Școala românească nu e pregătită pentru copiii care nu vor să scrie de mână

Deși în piața muncii se vorbește deja de ceva ani despre digitalizare și, mai recent, despre instrumente care au la bază inteligența artificială, cum este și ChatGPT, școala românească pare să nu țină pasul la fel de repede, este de părere un expert la activează pe piața de recrutare.

Mihai Comșa, IT& C Recruitment si employer Branding Capgemini, subsidiara locală a companiei franceze de consultanţă IT&C cu același nume, consideră că ne pregătim de o revoluție tehnologică.

„Cultural, țara noastră a trecut prin multe transformări. Noi venim de la un punct de îngheț care a pornit de la un moment T zero pe care eu îl consider 1989. Noi eram o societate care tânjea să ajungă în Occident, idolatriza tot ce se întâmpla în Vest, ne doream să fim ca în Vest. Am turat motoarele și am recuperat un decalaj economic incredibil. Doar că momentul în care suntem acum este unul în care trebuie să conștientizăm cât am ars și cât de tare sunt încinse motoarele. Mai mult decât atât, am copiat și lucruri negative din afară”, a explicat recrutorul în cadrul unui eveniment organizat de Universitatea Româno-Americană.

Expertul în recrutare consideră, însă, că învățământul românesc se află foarte departe de cerințele actuale ale pieței muncii și, cu atât mai departe de abilitățile ce vor fi necesare într-un viitor apropiat, la locul de muncă. Acesta amintește și de influența pe care ChatGPT, chatbotul care folosește inteligența artificială pentru a comunica cu utilizatorii, deja o are.

„Toată zona de IT și tehnologie este marcată de celebrul ChatGPT. Mie, personal, mi se pare că ne va impacta foarte mult. Dar simt și foarte multă presiune în piață, motiv pentru care zona de învățământ trebuie să se pregătească pentru ce va urma. Vă spun din perspectiva unui părinte că școala românească nu e pregătită pentru copiii care nu vor să scrie de mână. În școala românească se penalizează scrisul care nu este de mână. Copilul meu este printre cei care nu vor să scrie de mână și sunt și alți copii (...) Școala nu e pregătită în direcția în care merge lumea. Noi dacă nu reușim să apropiem sistemul de învățământ de realitățile de care ne lovim, nu cred că o să fie bine”, a mai precizat Mihai Comșa, IT& C Recruitment si employer Branding Capgemini.

Sursa foto: Pexels

