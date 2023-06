Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a afirmat că în cazul în care greva din învăţământ va continua, probele de testare a competenţelor de la Bacalaureat ar putea fi echivalate cu notele de la clasă obţinute la acele materii.

"Eu cred că nu vom fi în această situaţie. Dar dacă vom ajunge într-un astfel de punct, putem să mergem pe ideea - pentru că începem luni cu probleme de competenţe - să accesăm experienţa din timpul pandemiei, când au fost echivalate probele de competenţe cu notele de pe parcursul... la materiile corespunzătoare. Nu cred că este o soluţie ideală, în sensul în care ei trebuie să dea acele probe pentru a constata nivelul actual. Însă dacă vom ajunge în acea situaţie, vom merge pe soluţii pe care le-am mai testat deja şi sunt funcţionale. Cu siguranţă, vom căuta variantele în care copiii să fie cât mai puţin afectaţi de acest context", a spus Deca la Europa FM, conform Agerpres.ro.



Ea a mai afirmat că aceasta este una dintre măsurile care ar putea fi luate în calcul de Ministerul Educaţiei.



"Dacă vom fi în această situaţie, avem la îndemână măsuri care să nu pună şi mai multă presiune pe elevi. Cred că este important ca finalul examenului de Bacalaureat să le permită absolvenţilor de liceu să se înscrie la facultăţile pe care şi le doresc", a explicat ministrul.



Ligia Deca a spus că cei care se află în situaţie de corigenţă la materiile la care s-ar putea echivala notele ar putea primi o notă în plus.



"Cei care se află în situaţie de corigenţă pot avea o notă în plus. Pentru ei se permite acordarea unei note în plus faţă de minimum, în aşa fel încât să poată ei avea şansa să remedieze această situaţie", a declarat Deca.

Sursa foto: shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: