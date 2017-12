Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an. Societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au inregistrat, in primele noua luni ale anului 2017, un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in crestere cu 1% fata de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata au ajuns la 1,52 miliarde lei, cu 30% mai mult comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. Chiar daca in Romania piata asigurarilor este inca dominata de asigurarile generale, respectiv de cele auto, din analiza datelor raportate de societatile de...