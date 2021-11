CEC Bank și-a crescut câștigurile cu 21% în primele nouă luni și a ajuns la peste 330 de milioane de lei

CEC Bank a înregistrat un profit net preliminar de 332,40 milioane de lei la sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2021, în creștere cu 21,2% față de perioada similară a anului trecut.

Banca a înregistrat creșteri pe toate segmentele de activitate, valoarea activelor majorându-se cu 20,5% față de septembrie 2020, ajungând la au urcat la 45,15 miliarde de lei.

Depozitele atrase de la clienți au ajuns la sfârșitul celui de-al treilea trimestru la 38,63 miliarde de lei, în creștere cu 24,2% față de perioada similară din 2020. Creșterea a fost mai mare pe segmentul soldurilor conturilor curente și al cardurilor (+28,2%).

„În primele nouă luni din an, am continuat să finanțăm economia și să consolidăm poziția pe piață a CEC Bank. Am acordat credite noi în valoare de circa 9 miliarde de lei și am înregistrat o creștere a portofoliului total de credite de 15,1%. În același timp, procesul de transformare și modernizare a băncii avansează, cu focus pe digitalizare, pe simplificare și pe o cultură organizațională care pune clientul pe primul loc. A fost o perioadă în care am finalizat multe proiecte: am lansat conturile online pentru IMM-uri, aplicația Smartphone POS – care transformă dispozitivele mobile în POS-uri pentru acceptarea plății online cu cardurile, ne-am modernizat rețeaua internă IT, am fost deschizători de drumuri în open-banking”, a declarat Bogdan Neacșu, director general al CEC Bank.

Creditarea în al doilea an pandemic

Portofoliul total de credite acordate clientelei nebancare (sold bilanțier) se ridica, la sfârșitul lui septembrie 2021, la 25,83 miliarde de lei, în creștere cu 15,1% față de septembrie 2020.

Cea mai mare creștere s-a înregistrat pe segmentul creditelor ipotecare, portofoliul băncii însumând peste 20 000 de astfel de împrumuturi, cu o valoare cumulată de 3,15 miliarde lei. În primele nouă luni din 2021, CEC Bank a acordat aproape 4 000 de credite ipotecare, în creștere cu 34% față de perioada similară din 2020.

Pe segmentul creditelor de consum și al celor pe carduri, creșterea a fost mai redusă decât în cazul ipotecarelor, de circa 7%, în linie cu media pieței și reflectând apetitul pentru economisire, care se menține la un nivel ridicat.

Pe segmentul companiilor, portofoliul de finanțări a înregistrat o creștere de 14,2%, programul IMM Invest jucând în continuare un rol important în facilitarea accesului companiilor la finanțare. Finanțările pentru activitatea curentă au înregistrat o creștere de 22,8%, dublă față de cea înregistrată în cazul creditelor pentru investiții (11,1%). Circa jumătate din creșterea portofoliului în sold provine din creditele acordate în cadrul programelor guvernamentale, inclusiv IMM Invest.

Câștigurile din comisioane – în creștere cu 12,8%

Ca urmare a creșterii rulajelor prin conturi curente și carduri, veniturile nete din comisioane au urcat cu 12,8%, la 215,3 milioane de lei, iar veniturile nete din dobânzi au avut o evoluție stabilă, însumând 804,5 milioane de lei după primele 9 luni din 2021.

Rata creditelor neperformante a înregistrat o ușoară scădere în primele nouă luni ale anului, la 5,42%, față de 5,52% la sfârșitul lui 2020. Banca a menținut o abordare prudentă și a înregistrat cheltuieli nete cu provizioane/ajustări pentru împrumuturile acordate clientelei bancare în valoare de 247,3 milioane de lei.

În martie a expirat termenul pentru depunerea cererilor de amânare a ratelor în baza moratoriilor publice.

La nivelul băncii, din totalul portofoliului de credite pentru care s-au aplicat amânări la plată, circa 93% au reluat rambursarea și nu înregistrează restanțe mai mari de 30 de zile.

La sfârșitul primelor nouă luni din 2021, rata fondurilor proprii totale se situa la un nivel de circa 22,29%, semnificativ peste nivelul cerinței globale de capital (OCR) aplicabilă băncii. Rata de rentabilitate a capitalurilor a fost de 9,63%, în creștere față de sfârșitul anului trecut (8,00%).

