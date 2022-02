Falimentul City Insurance este oficial: Tribunalul dispune dizolvarea companiei

Tribunalul Bucureşti a admis cererea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) privind deschiderea procedurii de faliment a City Insurance, compania de asigurări urmând să fie dizolvată.

"Admite cererea Autorităţii de Supraveghere Financiară şi, în temeiul art.250 raportat la art.262 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei Societatea de Asigurare City Insurance SA. (...) În temeiul art.255 rap la art.145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridică administratorilor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele", se arată în decizia instanţei.



Tribunalul a numit lichidator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Cluj SPRL, cu o remuneraţie de 10.000 lei din averea City Insurance.

„Pentru primele luni ale acestui proiect ne propunem să asigurăm cât mai multă stabilitate pentru cei implicați. Vom fi atenți în mod particular la gestionarea costurilor, pentru a maximiza sumele pe care să le putem distribui creditorilor. O particularitate a cazului falimentului City Insurance este, fără îndoială, numărul mare de litigii, însă experiența echipei CITR va fi definitorie pentru o bună colaborare cu creditorii și autoritățile. În al doilea rând, vorbim de falimentul liderului pe piața de asigurări și suntem conștienți de impactul sistemic pe care această situație o are. Contăm pe buna colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Fondul de Garantare a Asiguraților și celelalte autorități implicate”, spune Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR

Termenele legale stabilite de Tribunalul București în cazul falimentului City Insurance

termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor – 28.03.2022;

termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 18.04.2022;

termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 13.05.2022;

data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 25.04.2022.

Conform legii și deciziei instanței deținătorii de polițe RCA au de astăzi, de la declararea falimentului, 30 de zile pentru a contracta un alt furnizor de RCA și 90 de zile pentru depunerea cererilor de deschidere a dosarelor de daună în situația în care s-a produs un eveniment asigurat acoperit de o poliță de asigurare în vigoare. Sumele vor fi plătite prin Fondul de Garantare a Asiguraților.

Mai multe detalii sunt disponibile aici: https://www.fgaromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/ghid-city-noiembrie-2021-RO.pdf

Primul pas în calitate de lichidator judiciar în procedura de faliment va fi stabilirea masei credale, identificarea și evaluarea activelor și nu în ultimul rând, identificarea tuturor surselor suplimentare de venit și a unei strategii de valorificare pentru distribuirea sumelor către creditori.

Potrivit deciziei judecătorilor, în baza art. 253 din Legea nr. 85/2014 se interzice, sub sancţiunea nulităţii, acţionarilor semnificativi ai societăţii de asigurare/reasigurare City Insurance sau persoanelor care au deţinut funcţii de conducere să înstrăineze acţiunile deţinute la societatea de asigurare/reasigurare debitoare, fără avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi fără aprobarea judecătorului-sindic.



În plus, în temeiul art. 253 alin. 1 şi 2 din Legea nr.85/2014, instanţa dispune indisponibilizarea acţiunilor deţinute de acţionarii semnificativi ai societăţii City Insurance sau de persoanele care au deţinut funcţii de conducere în registrele speciale de evidenţă ţinute de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau în registrele independente.



Totodată, instanţa a dat dispoziţie tuturor băncilor la care City Insurance are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Sigilarea bunurilor din averea companiei de asigurări revine în sarcina lichidatorului judiciar.



"În baza art. 252 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar să comunice, de îndată, deschiderea procedurii de faliment părţilor interesate, Autorităţii de Supraveghere Financiară, Fondului de garantare, precum şi oficiului registrului comerţului unde este înregistrată societatea de asigurare/reasigurare debitoare, în vederea efectuării menţiunii 'societate de asigurare/reasigurare în faliment'. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei în sarcina lichidatorului judiciar. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 85/2014", a mai stabilit instanţa.



Tribunalul a fixat termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 15 iunie 2022.



Decizia nu este definitivă şi se poate formula apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii.



Pe 17 septembrie 2021, ASF a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare City Insurance şi a solicitat deschiderea procedurii falimentului.



În perioada 2014 - 2021, ASF a impus societăţii City Insurance SA, dar şi conducerii societăţii mai multe sancţiuni, respectiv amenzi în valoare totală de 18.736.666 lei, şi a emis o decizie de majorare de capital de solvabilitate de 16.500.000 de euro.

Sursa foto: Shutterstock

