Profit în creștere pentru Raiffeisen. Comportamentul de plată al românilor, ”peste așteptări”

Raiffeisen Bank a încheiat anul 2021 cu un profit net de 788 milioane de lei (160 milioane de euro), cu 22% peste nivelul înregistrat cu un an în urmă, când s-a cifrat la 644 milioane de lei, relevă rezultatele financiare publicate joi.

Conform datelor băncii, la finalul anului trecut, venitul total a înregistrat o creştere de 3% faţă de 2020, până la nivelul de 2,67 miliarde de lei, în timp ce venitul net din comisioane a crescut cu 15%.



În acelaşi timp, cheltuielile operaţionale s-au diminuat de la an la an cu 4%, iar capitalizarea şi lichiditatea băncii sunt la niveluri foarte solide, rata de adecvare a capitalului fiind la 21%, mult peste nivelul minim solicitat de reglementator. De asemenea, creditele neperformante sunt la niveluri scăzute, sub media pieţei, iar raportul credite/depozite de 65% şi ponderea activelor lichide în bilanţ de peste 40% ne conferă o poziţie de lichiditate foarte solidă.

„Fără îndoială creșterea profitului nostru a fost direct influențată de implicarea băncii în sprijinirea economiei românești, a clienților și a partenerilor noștri, dar și de comportamentul de plată foarte bun al clienților pe parcursul anului 2021, peste așteptările noastre. Portofoliul de credite nete al băncii a crescut în 2021 cu 14%, avem un raport credite/depozite de 65% și o rentabilitate a capitalului (RoE) de 15%. Acestea sunt rezultate foarte bune și sunt mândru de echipa noastră. Am depășit cu bine o perioadă de doi ani într-o conjunctură absolut nouă în lume, pandemia COVID-19. Din păcate, acum avem în față o altă situație și mai imprevizibilă, conflictul din Ucraina”, a spus Steven van Groningen, președinte & CEO Raiffeisen Bank.



Potrivit sursei citate, depozitele clienţilor au crescut cu 14% în 2021, comparativ cu rezultatele din anul anterior.



Totodată, portofoliul de credite al băncii a avansat cu 14%, împrumuturile acordate populaţiei s-au majorat cu 12%, finanţările pentru corporaţii cu 17% şi cele pentru IMM-uri cu 11%.



Raiffeisen Bank anunţă că se pregăteşte pentru implementarea unor noi instrumente financiare ce vor fi lansate de Instituţiile Financiare Internaţionale prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cu scopul de a îmbunătăţi accesul la finanţare al IMM-urilor şi a le acorda sprijin în procesul de tranziţie către modele de afaceri sustenabile.



"La finalul anului 2021, Raiffeisen Bank a lansat platforma de soluţii verzi pentru IMM, concepută de grupul Raiffeisen cu Creative Dock. Noua platformă digitală este un instrument valoros, menit să sprijine companiile din România în tranziţia către o economie verde şi va fi folosită în viitor şi în alte ţări în care grupul RBI este prezent. Prima etapă de dezvoltare a platformei este gândită să ofere soluţii IMM-urilor pentru reducerea costurilor la energia electrică, cum sunt sistemele fotovoltaice, în contextul creşterii preţurilor", se menţionează în comunicat.



În luna septembrie 2021, portofoliul de clienţi digitali activi persoane fizice al băncii a depăşit un milion, iar în decembrie 2021 numărul de utilizatori activi a crescut cu 38% faţă de sfârşitul anului precedent.



"Aplicaţia Smart Mobile pentru clienţii PF a primit noi funcţionalităţi: deschidere de cont curent pentru clienţi noi, operaţiuni de blocare a cardurilor cu reemiterea lor, recuperarea codului de utilizator, vizualizarea codului PIN al cardurilor, actualizarea unor date personale. Clienţii au posibilitatea, de asemenea, de a obţine un credit de nevoi personale, Flexicredit, 100% online, în doar câteva minute, dar şi să subscrie direct în aplicaţie, la unităţile emise de fondurile de investiţii administrate de Raiffeisen Asset Management. De asemenea, Raiffeisen Bank a lansat în 2021 noi servicii de internet şi mobile banking pentru IMM-uri. Principalele beneficii ale acestor servicii sunt autentificarea şi autorizarea plăţilor prin intermediul aplicaţiei SmartToken, transmiterea extraselor de cont cu un singur click, formular unic de plată, aplicaţii online şi mobile similare, programare plăţi şi şabloane de plată etc. O altă componentă importantă este cea de asigurări. Alături de partenerul UNIQA, banca oferă acum posibilitatea achiziţionării de asigurări online, direct de pe site-ul băncii", notează reprezentanţii băncii.



În prezent, Raiffeisen Bank deţine în România un portofoliu de peste 550.000 de carduri active. Cu peste două milioane de carduri de debit active, numărul tranzacţiilor e-commerce efectuate de persoane fizice prin intermediul acestora a crescut cu 60% în 2021, faţă de 2020.



Raiffeisen Bank are peste 2,25 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice, 4.600 de angajaţi, 300 de agenţii în toată ţara, 1.100 de ATM-uri, din care 455 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi o reţea ce a trecut de 25.800 de POS-uri.

