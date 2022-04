Studiu: 65% dintre români nu pot să pună nimic deoparte și se consumă mai puțin decât înainte de pandemie

În această perioadă, marcată de lipsa de predictibilitate economică, principala îngrijorare a românilor o reprezintă prețurile tot mai mari la produse și servicii, generate de creșterea inflației. Din cauza creșterii prețurilor și a inflației, iar acum, și a războiului, oamenii consumă mai puțin decât înainte de pandemie, potrivit unui relevă studiu al Raiffeisen Bank.

Numărul românilor care au spus că își pot acoperi toate cheltuielile zilnice și reușesc să economisească a crescut în ultimul an de la 24% la 34%. Această creștere se observă în principal în rândul tinerilor profesioniști și a familiilor moderne.

Aproape 40% respondenți au declarat că fac față cheltuielilor zilnice, dar nu mai reușesc să pună nimic deoparte, în timp ce 25% dintre ei au dificultăți în a-și gestiona cheltuielile sau chiar nu reușesc să facă față și atunci renunță la unele dintre ele. Aceasta înseamnă că 65% dintre români nu pot să economisească niciun ban, după ce trag linie la final de lună.

Pentru aproximativ jumătate din populație, creșterea inflației și a prețurilor pentru produse și servicii, alături de cheltuielile neprevăzute, pun în dificultate bugetul personal, inclusiv planurile de economisire.

Prin urmare, lipsa de predictibilitate economică îi face pe români să fie tot mai atenți la modul în care își gestionează banii. Cei mai mulți dintre ei aleg să-și analizeze mult mai atent opțiunile înainte să facă o mare achiziție, evită risipa alimentară sau și-au redus cheltuielile pentru anumite categorii cum sunt călătoriile sau ieșirile în oraș.

În 2022 se evidențiază o creștere de 8 procente în ceea ce privește interesul românilor de a urma programe online de educație financiară, pentru a-și gestiona mai bine finanțele. Adulții fără partener (între 35 și 55 de ani) arată un interes mai mare față de aceste programe (27%), comparativ cu restul eșantionului de respondenți.



„Educația financiară repezintă un obiectiv important al Raiffeisen Bank, iar prin programele pe care le-am lansat în ultimii ani am urmărit să oferim instrumente prin care oamenii pot să-și crească bunăstarea materială. Am început acum 12 ani în școlile din România cu Asociația Junior Achievement, pregătind generații întregi să facă primii pași spre independență financiară. Și am continuat cu Money Bistro, un program dedicat tuturor românilor care vor să ia decizii financiare înțelepte. După trei ani în care am oferit conținut relevant în format video și audio, Money Bistro este considerat de români ca fiind un program financiar atractiv, ușor de înțeles și util nevoilor lor”, a spus Corina Vasile, director de Comunicare și Sustenabilitate la Raiffeisen Bank.

Platforma de educație financiară a Raiffeisen Bank oferă informații ușor de parcurs despre cum românii pot să-și gestioneze veniturile, cum să-și echilibreze cheltuielile, cum să facă primii pași în investiții etc.

Studiul despre provocările și obiceiurile financiare ale familiilor din România a fost realizat de compania Reveal Marketing Research la solicitarea Raiffeisen Bank în perioada 15 ianuarie-15 februarie 2022. El conține un element calitativ (interviuri în profunzime, cu persoane din mai multe segmente de vârstă), cât și unul cantitativ (sondaj în rândul românilor din mediul urban).

Sondajul a fost aplicat pe un eșantion de 1000 de persoane, bărbați și femei cu vârsta între 18-60 de ani, utilizatori de internet, din mediul urban. Studiul este reprezentativ la nivel național. Trebuie să ținem cont că, în acest moment, îngrijorarea și incertitudinea au crescut clar față de momentul în care am făcut studiul, din cauza invadării Ucrainei de către Rusia.

