Ciolacu: România va ajunge la impozitare progresivă, cum este peste tot în lume

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat că, din punctul său de vedere, România va ajunge la impozitare progresivă, cum este peste tot în lume, dar nu în acest an.

El a spus că mesajul preşedintelui Klaus Iohannis pe acest subiect a fost unul foarte corect, fiind acelaşi mesaj ca al social-democraţilor şi anume că anul acesta nu se modifică nicio taxă, conform Agerpres.ro.

Întrebat dacă ideea impozitului progresiv rămâne în picioare, Ciolacu a răspuns: "Categoric. Din punctul meu de vedere, România nu poate să fie altfel decât celelalte state dezvoltate din lume".

"Am văzut că şi Cehia a renunţat la taxa unică şi ei chiar aveau unică. Deci, acesta este trendul. Am mai rămas noi şi Estonia, Bulgaria. (...) Şi eu am văzut mesajul preşedintelui României care a fost unul foarte corect. Acelaşi mesaj l-am avut şi noi: anul acesta nu se modifică nicio taxă", a adăugat Marcel Ciolacu.

De asemenea, întrebat dacă anul viitor s-ar putea introduce impozitarea progresivă, Marcel Ciolacu a spus: "Nu cred. Cred că anul acesta trebuie să ne vedem de capacitatea ANAF-ului şi a serviciului vamal, o reorganizare şi o readaptare pentru a strânge, a colecta mult mai bine".

"Ştiţi foarte bine că avem cea mai mare evaziune din UE. Cred că acesta este primul pas de făcut şi să facem totuşi ceva predictibil, să discutăm cu cei interesaţi, cu publicul şi să găsim soluţiile cele mai bune. Din punctul meu de vedere, România ajunge la impozitare progresivă cum este peste tot în lume. Nu ştiu când, anul acesta categoric nu", a subliniat liderul PSD.

El a mai spus că nu crede că anul acesta va putea fi modificat Codul fiscal astfel încât să intre anul viitor impozitarea progresivă, reiterând că, în primul rând, trebuie ca ANAF şi Vama să înceapă să colecteze mult mai bine.

"Cred că vor fi anumite modificări fiscale până la 1 iulie, de exemplu impozitarea proprietăţilor în funcţie de valoare. Nu cunosc valoarea, eu nu sunt ministru de finanţe şi nu sunt specialist în finanţe. Aceste valori se compară cu restul statelor în funcţie de venituri şi atunci vii cu o valoare. (...) Ducem discuţia destul de simplist, este o nouă abordare impozitarea progresivă, o abordare care a dus la dezvoltarea tuturor societăţilor civilizate", a adăugat Marcel Ciolacu.

Citeste si: Balbele cu scaderea CAS, o strategie pentru a reveni din ianuarie...

Liderul social-democraţilor s-a referit şi la taxa pe solidaritate, menţionând că acest subiect este pe agenda de discuţii.

"Eu am zis că taxa de solidaritate există în Germania. Este pe agenda de discuţii şi vom alege varianta cea mai bună. Exact cum este în Germania. Trebuie făcută o raportare între taxe şi venituri, trebuie să compari", a susţinut el.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat că este posibil ca joi să fie o discuţie în coaliţie pentru a începe o analiză pe această temă.

Întrebat în legătură cu posibilitatea unor deduceri fiscale pentru cei care au copii, Ciolacu a precizat că aşteaptă analiza Ministerului de Finanţe.

"Mi se pare o abordare corectă pentru că şi dezvoltăm anumite servicii pe care le-am enumerat, cum ar fi after scool, creşe, dar dai şi deduceri celor cu venituri mici şi medii cu destinaţie pentru taxe şcolare, pentru limbi străine, în loc să plăteşti impozite la stat, încurajezi dezvoltarea copiilor şi dezvoltarea personală, dar şi introduci aceşti bani în economie, în mod direct, nu prin taxe, prin bugetul de stat", a explicat Marcel Ciolacu.

Citeste si: Ciolacu: Dacă vor decide colegii să fiu premier, nu am nicio problemă

Sursa foto: Agerpres Foto

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: