Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că Guvernul va închide anul acesta cu o rectificare bugetară. De asemenea, acesta a explicat că impactul bugetar, de anul viitor, pe noua lege a pensiilor va fi de 26 de miliarde de lei, relatează Agerpres.

"O să se facă rectificare înainte de a veni cu bugetul. Vom închide anul cu o rectificare. Unde este apocalipsa? Eu mi-aş fi dorit foarte mult să fiu Harry Potter şi să am bagheta şi să modific totul într-o noapte. Tot ce am făcut în patru luni de zile am făcut ce este mai bine pentru România. Nu neapărat va fi o rectificare negativă. Am gestionat cheltuielile. Nu se mai putea haosul care era. Măsurile trebuiau luate la prima avertizare a Comisiei, din martie", a afirmat Ciolacu, la Europa FM, întrebat de ce nu s-a făcut o rectificare bugetară şi a preferat să aloce bani ministerelor din Fondul de rezervă al Guvernului.

El a adăugat că a amânat rectificarea pentru că a găsit un sistem "mult mai eficient" şi "mult mai real" pentru această perioadă.

"Rectificările ar fi fost ceva care nu ţine cont de realitate, ar fi ţinut cont de execuţii şi de negocieri cu fiecare ministru. Ca să pot închide anul într-o sustenabilitate, am luat măsurile corecte. Aceste măsuri nu au afectat pe absolut nimeni. (...) Eu anul acesta o să scot România la lumină şi o să mă ţin de ceea ce am negociat cu Comisia, iar niciun om de rând nu va fi afectat şi nu a fost afectat nici de măsurile fiscale, nici de această ordonare şi o prioritizare a plăţilor. Totul este transparent. Eu nu am intervenit şi nu am propus nicio cheltuială din Fondul de rezervă al Guvernului. Toate cheltuielile au fost propuse de ministere şi fiecare ministru şi-a prioritizat plăţile", a explicat Marcel Ciolacu. Prim-ministrul a informat că în următoarea şedinţă de Guvern vor fi aprobaţi indicatorii pentru proiectul de buget pe anul viitor.

Impactul bugetar al noii legi a pensiilor va fi de 5,2 miliarde euro

"13,8% este media inflaţiei. Conform legii, trebuie venit cu 13,8% pe partea de contribuţie, pensiile speciale nu vin aici, dimpotrivă, ce se măreşte pe partea de contribuţie se scade din partea aşa-spusă specială. După ce se aplică acest lucru, venim cu noua lege a pensiilor generale, unde se face recalcularea. Aici, impactul pe 13,8% este de 16 miliarde de lei pe tot anul. Vom vedea care va fi media inflaţiei, din punctul meu de vedere se va încadra în jur de 9%, până în 10%, pe toată media anului”, a spus Ciolacu

„Şi vine recalcularea. Recalcularea mai necesită pe cele patru luni încă 10 miliarde de lei", a explicat Marcel Ciolacu, într-o emisiune la Europa FM, întrebat care este impactul bugetar pe noua lege a pensiilor”, a adăugat acesta. Prim-ministrul a mai spus că, pe anul 2025, impactul pe noua lege a pensiilor va fi 33 de miliarde de lei.

