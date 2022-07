Când crede Cîțu că o să scadă dobânzile și prețurile pentru români

Florin Cîțu a declarat că Banca Națională a României (BNR) a scăpat inflația de sub control și spune că urmează dobânzi mai mari și o rată a inflației formată „din două cifre” cel puțin până în 2024. Comentariile fostului lider PNL vin după ce BNR a anunțat o majorare a dobânzii-cheie la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an.

Potrivit lui Cîțu, această creștere se datorează factorilor interni.

„BNR confirmă că cel puțin 65% din rata inflației se datorează factorilor interni (așa cum am tot spus). BNR influențează CORE2-inflația de bază. «Rata anuală a inflației CORE2 ajustat și-a accentuat trendul ascendent în prima lună a trimestrului II, inclusiv în raport cu previziunile, dar și l-a temperat apoi, ajungând la 9,1 la sută în luna mai, de la 7,1% în martie»", scrie Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.

Atâta timp cât există excedent de cerere, prețurile nu au cum să scadă Florin Cîțu: Fostul președinte al Senatului

Fostul lider PNL afirmă că atâta timp cât cererea depășește oferta, prețurile nu au cum să scadă.

„Excedentul de cerere alimentează creșterea prețurilor în continuare. Prețurile sunt determinate de cerere și ofertă. Atât timp cât există excedent de cerere prețurile nu au cum să scadă. Din contră, vor continua să crească într-un ritm accelerat alimentând rata inflației în perioada următoare. Din păcate, BNR confirmă că în acest moment aleargă după rata inflației”, adaugă Florin Cîțu.

Care este soluția pentru problemele economice?

Florin Cîțu a făcut o analogie a faptului că dacă BNR și Ministerul Finanțelor sunt organele responsabile de creșterea inflației și a dobânzilor, aceștia trebuie să aducă și soluții pentru aceaste probleme.



„Soluția pentru inflație mica și dobânzi mici? La BNR+MF. Responsabilitatea pentru inflație mare și dobânzi mari?”, concluzionează fostul președinte al Senatului.

Care sunt celelalte schimbări pe care le-a făcut BNR?

Creșterea inflației și majorarea dobânzilor nu sunt singurele măsuri pe care le-a luat BNR. Banca Centrală a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75% pe an, de la 4,75% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75%, de la 2,75% pe an, tot din 7 iulie 2022.

Totodată, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercuri la 6,63% pe an, de la 6,60% pe an cât era marţi, un nivel mai mare fiind înregistrat în data de 29 octombrie 2010, respectiv 6,64%, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

