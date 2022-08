Faceți cunoștință cu proiectul Dexvers, tranzacționare criptografică ușoară

Dacă v-ați gândit să cumpărați prima criptomonedă în timp ce prețurile sunt în scădere - această bursă de schimb este cel mai bun loc pentru a începe.

Este adevărat - tranzacționarea cripto poate fi, la o primă privire, cu adevărat stresantă. De la proceduri complexe de cunoaștere a clientului, care nu funcționează întotdeauna, până la tranzacții lente și costisitoare.

Un grup de antreprenori români au reperat aceste probleme și au decis să ofere tuturor o soluție unică - proiectul Dexvers. Dexvers este o bursă cripto descentralizată, dar și mult mai mult decât atât, prin prisma caracteristicilor sale originale.

Bazat pe blockchain-ul Polygon, Dexvers oferă cele mai mici comisioane și tranzacții rapide. Fiind descentralizată, Dexvers nu necesită KYC sau dezvăluirea identității de niciun fel. Fără intermediari și datorită tranzacțiilor peer-to-peer bazate pe contracte inteligente, tranzacțiile pe Dexvers sunt complet sigure și securizate.

Unic, Util, Românesc - Dexvers

Există numeroase motive care pot ilustra de ce Dexvers este un proiect original pe piață, competitiv cu cele mai mari nume din cripto. Iată doar câteva.

Dexvers oferă servicii de elită pentru clienți și funcții de analiză superioare tuturor utilizatorilor săi, știind cât de important este să aveți cunoștințe, perspectivă și sprijin în călătoria dvs. de tranzacționare cripto.

În plus, Dexvers are 5 programe noi unice - StarBurst, Staking, Ambassadors, Farming și Zero G fonduri de lichiditate. Nu contează dacă sunteți un comerciant, un proiect cripto care dorește să fie listat sau un furnizor de lichidități - ecosistemul Dexvers este conceput pentru a fi benefic pentru toate părțile incluse.

Programul StarBurst este destinat noilor proiecte cripto care au posibilitatea de a-și lista gratuit jetonul pe schimbul Dexvers. Nu numai că nu îi va costa bani, dar vor avea și șansa de a câștiga finanțare semnificativă.

Programul Staking este pentru comercianți sau oricine se simte așa - nu vă vindeți activele cripto, ci mizați-le în schimb și obțineți un venit pasiv, păstrându-vă cripto intact.

Prin intermediul programului Farming, puteți intra în viteză warp cu câștigurile dvs. cripto pe Dexvers, puteți miza jetoanele de fond de lichiditate și puteți optimiza performanța token-urilor.

Ambasadori - Program de referință pe două direcții, care beneficiază atât de cei care aduc prieteni pentru a tranzacționa pe Dexvers, cât și de cei care aduc proiecte cripto noi și promițătoare pentru a fi listate pe Dexvers.

Lichiditate Zero G - Sarcina este simplă - depuneți criptomonedele dvs. în fondurile noastre de lichiditate și primiți recompense. Puteți depune orice token - creați un nou pool de lichidități pentru orice criptomonedă din lume, atâta timp cât este construit pe un lanț pe care îl sprijinim. FĂRĂ limitări ale criptomonedelor.

Cu toate acestea, dacă decideți să intrați într-unul dintre pool-urile noastre principale, vă puteți aștepta la stimulente suplimentare, cu APY-uri bazate pe tendințele de piață și nevoile proiectelor, permițându-vă să câștigați din cripto.

Pe lângă toate aceste caracteristici inovatoare, Dexvers este, de asemenea, un schimb cu mai multe lanțuri - ceea ce înseamnă că veți putea tranzacționa în toate EVM-urile și lanțurile multiple.

Toată lumea este binevenită să facă parte din universul Dexvers

Dexvers cred în descentralizarea puterii și meritocrația - motorii centrali ai viziunii proiectului. Pilonii de bază ai întregului ecosistem sunt membrii comunității Dexvers și puteți deveni cu ușurință unul dintre ei.

Doar alăturați-vă canalelor Dexvers Telegram și Discord și participați la discuțiile zilnice - împărtășiți-vă ideile și puneți liber întrebările pe care le puteți avea!

Mai mult, puteți obține niște jetoane Dexvers gratuit - avem un airdrop și trebuie doar să faceți câteva sarcini simple pentru jetoane gratuite!

Dexvers este nespus de bucuros să aibă o comunitate strânsă, în care fiecare entuziast cripto poate obține informații, poate fi primul care cunoaște actualizările proiectelor, poate întâlni oameni cu idei similare și poate discuta situația actuală de pe piața cripto.

Alăturați-vă Dexvers AIRDROP, faceți mai multe sarcini ușoare și obțineți jetoane DXVS GRATUIT!

