Banca Națională a României a redus dobânda cheie cu 0,25 puncte procentuale, ajungând la nivelul de 6,75%, de la 7% pe an. Aceasta reprezintă prima reducere a ratei din ultimii trei ani, ultima scădere fiind înregistrată în ianuarie 2021, atunci când dobânda cheie a coborât la 1,25% pe an, de la 1,5% în decembrie 2020.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 5 iulie 2024, a hotărât următoarele:

• scăderea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75 la sută pe an, de la 7,00 la sută pe an, începând cu data de 8 iulie 2024;

• scăderea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75 la sută pe an, de la 8,00 la sută pe an, și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75 la sută pe an, de la 6,00 la sută pe an;

• menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

În ultima ședință de politică monetară, BNR a menținut dobânda cheie la nivelul de 7%, dând peste cap așteptările analiștilor care se așteptau la o scădere a acestei rate.

Nivelul dobânzii cheie se traduce direct în buzunarele românilor cu credite, deoarece, influențează indicii în funcție de care se calculează dobânzile: ROBOR și IRCC. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, are o valoare de 6,0%, conform datelor BNR. Totodată, IRCC (Indicele de referință pentru creditele consumatorilor) a scăzut la 5,86% pe an, de la 5,90% pe an.

Economiștii români spun că BNR trebuia să aștepte până în august

Banca Națională ar fi trebuit să mai aștepte o lună până să opereze reduceri de dobândă, astfel, ar avea timp să se asigure că inflația are traiectoria corectă, consideră economiștii din ING Bank, au declarat anterior Valentin Tătaru și Ștefan Posea, economiști în ING Bank.

„În privința dobânzii cheie, ne menținem estimarea potrivit careia vor exista doua reduceri cu 25 procentuale în acest an și alte trei în 2025, existând totodată riscul ca o parte din aceste tăieri să fie amânate pentru anul viitor”, au declarat analiștii ING într-un raport de analiza publicat la începutul lunii iunie.

