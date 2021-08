Jocuri pe telefon: TOP 5 jocuri Android gratis în varianta multiplayer

A trecut vremea în care te puteai baza doar pe jocurile telefonului și accesa jocuri bune doar de pe desktop sau laptop. Datorită magazinelor de aplicații de pe smartphone-ul tău și a dezvoltatorilor din industrie găsești o mulțime de jocuri pentru telefon care sunt și multiplayer, permitându-ți astfel să te joci împreună cu prietenii tăi și numeroși utilizatori de pe glob. Îți prezentăm în acest material jocuri Android gratis de care te poți bucura online în varianta multiplayer.

Top jocurilor Android a fost realizat de către AndroidAuthority, selectând cele mai bune jocuri pe care le poți încerca pe dispozitivul tău. Acestea sunt gratuite și se pot juca și în varianta multiplayer.

Top jocuri telefon: ce jocuri gratuite ai pentru smartphone-ul sau tableta ta cu Android



sursa foto: Rawpixel.com / Shutterstock.com

Industria de gaming a evoluat semnificativ în ultimul an, oferindu-ți o mulțime de jocuri interesante pe telefon, fie că îți dorești ceva de strategie, un joc cu mașini sau un shooter. Cele mai bune jocuri Android din această listă au zeci de mii de recenzii primite din partea utilizatorilor și ajung chiar și la zeci de milioane de descărcări.

Ele pot fi jucate și alături de prieteni, beneficiind de modulul multiplayer. Ai nevoie de o conexiune la Internet și răbdare pentru a deveni din ce în ce mai bun la jocul pe care l-ai ales din această listă.

Cele mai bune jocuri Android: AdventureQuest 3D

Când vorbim despre jocuri online pe telefon, unul dintre cele mai noi produse ale industriei de gaming este AdventureQuest 3D, considerat unul dintre cele mai bune jocuri pe telefon, de către realizatorii topului. AdventureQuest 3d este un MMORPG(Massively Multiplayer online role-playing game) în care vei întâlni o mulțime de misiuni. Îl poți juca atât pe smartphone/tabletă cât și pe calculator.

Are peste un milion de descărcări în Google Play și aproximativ 70.000 de review-uri.

Jocuri pe telefon gratis: Among Us

Among Us a fost unul dintre cele mai populare jocuri multiplayer în 2020 și se păstrează și în 2021 printre cele mai accesate jocuri pe telefon gratis. Odată descărcat jocul, devii membru al unui echipaj ce se află pe o navetă spațială cu scopul de a completa diverse obiective sau de a elimina alți membri ai echipajului.

Fiind unul dintre cele mai populare jocuri, Among Us are peste 100 de milioane de descărcări și 12 milioane de recenzii în Google Play.

Jocuri pentru telefon: Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legend este ultima versiune a francizei lansate de către producătorul Gameloft. Poți concura împotriva calculatorului sau a altor utilizatori și debloca anumite modele de mașini.

Are o grafică bună și te vei obișnui rapid cu controlarea automobilelor. Dacă ești un iubitor al curselor, poate fi unul dintre cele mai faine jocuri pe care le poți descărca pentru telefonul tău.

Jocuri online pe telefon: Call of Duty

Call of Duty este un joc online cu o varietate de moduri multiplayer, printre care și claiscul death match, dar și bătălia care implică 100 de utilizatori, similară cu PUBG și Fortnite. Grafica este una bună, însă există posibilitatea de a te lovi de câteva bag-uri minore.

Are peste 100 de milioane de descărcări și 14 milioane de recenzii pe Google Play.

Top jocuri telefon: Crossy Road

Crossy Road este este un joc în care trebuie să parcurgeți diverse drumuri fără a muri, scopul fiind de a rezista cât mai mult în joc. Are o mulțime de caractere din care puteți alege și un mod multiplayer prin care vă puteți juca cu prietenii.

Are peste 100 de milioane de descărcări și 4 milioane de recenzii pe Google Play

Sursa foto: De la Roman Kosolapov / Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: