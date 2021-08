OnlyFans revine cu precizări pentru creatorii de conținut ”afectați” de noile schimbări

Compania a punctat faptul că schimbarea politicii după care funcționează platforma a fost ”necesară” din motive ce țin de nevoile sale financiare, însă caută soluții pentru a-i ajuta pe creatorii de conținut afectați.

Compania a anunțat recent că nu va mai permite încărcare în platformă a postărilor cu conținut sexual explicit, conținut datorită căruia a devenit populară și a atras peste 100 de milioane de utilizatori.

Dear Sex Workers,

The OnlyFans community would not be what it is today without you.

The policy change was necessary to secure banking and payment services to support you.

We are working around the clock to come up with solutions.#SexWorkIsWork