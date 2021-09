Startup-ul românesc de recunoaștere vocală Vatis Tech primește o investiție de 200.000 de euro

Fondul de investiții Early Game Ventures anunță semnarea unei runde de investiții în valoare de 200.000 euro în startup-ul Vatis Tech, startup care dezvoltă tehnologie de recunoaștere vocală (speech recognition). La rundă au participat Sparking Capital și Mălin Ștefănescu, iar echipa DLA Piper, formată din Cristina Bucur și Ciprian Frandeș, a asigurat asistența juridică a tranzacției.

“La Vatis Tech ne concentrăm pe a dezvolta algoritmii de recunoaștere pentru limbile europene precum franceza, italiana, germana, olandeza sau poloneza. Am început, bineînțeles, cu limba română și am demonstrat că soluția noastră are rezultate mai bune decât tehnologia Google. În testele efectuate până acum, acuratețea transcrierii Google este de 84% pe cand cea a Vatis Tech a depășit 94%. Algoritmii de speech recognition dezvoltați de noi sunt specializați pe industrii și verticale, precum media, financiar, tehnologie sau domeniul medical,” a declarat Adrian Ispas, fondator și CEO al Vatis Tech.

Serviciul Vatis Tech este disponibil online și poate fi testat de oricine. Programatorii pot folosi API-ul pentru a integra tehnologia Vatis în produsele și serviciile lor, beneficiind de suport dedicat și profitând de prețuri avantajoase.

“Ne bucuram de câte ori avem ocazia de a investi în companii care dezvoltă tehnologii, și nu doar modele de business noi. Startup-urile deep tech sunt extrem de scalabile, pot adresa o varietate de nevoi și de use case-uri într-o mulțime de industrii și domenii,” a declarat Dan Călugăreanu, Partener al EGV. “Tehnologia de recunoaștere vocală este una matură, ajunsă la adopția de masă. Din perspectiva aceasta, un startup care aduce restul limbilor europene la nivelul limbii engleze în ceea ce ține de acuratețe, adresează o nevoie acută. În viitor, multe alte startup-uri și corporații vor folosi algoritmii Vatis Tech pentru a le integra în propriile produse și servicii. Astfel, investiția EGV în Vatis Tech se înscrie în teza noastră ”, completează Dan Călugăreanu.

Compania Vatis Tech va folosi cei 200,000 euro pentru a dezvolta algoritmii pentru limba româna și pentru a comercializa tehnologia. Într-o etapă ulterioară, compania va dezvolta algoritmii pentru alte limbi europene și își va extinde operațiunile în afara tarii.

Citeste si: Util pentru antreprenori: cum arată rezumatul unei finanțări de la...

Early Game Ventures (EGV) este un fond de investiţii cu capital de risc (venture capital) finanțat cu prioritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 şi cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Fondul European de Investiţii (FEI) este parte a Grupului Bǎncii Europene de Investiţii şi este principalul finanţator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garanţii şi microfinanţare. În România, FEI implementează instrumente financiare cofinanţate prin fonduri structurale şi de investiţii, precum JEREMIE 2007-2013, Iniţiativa pentru IMM, POR, POC, PNDR.

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC) susține investițiile menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare și (b) infrastructura subdezvoltată privind Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor. POC beneficiază de o alocare de 1,33 miliarde euro din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Citeste si: Afacerile Farmec au ajuns la 135 milioane lei în primele șase luni...

Sursa foto: Vatis Tech

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

Te-ar putea interesa și: