Seria iPhone 13| Ultimele modele lansate de Apple au ajuns pe rafturile magazinelor iSTYLE din țară: cât costă

Seria iPhone 13, cea mai recentă lansare a Apple, a ajuns pe rafturile magazinelor iSTYLE din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașiv și Sibiu, precum și pe platforma online.

Dincolo de disponibilitatea noii serii iPhone, iSTYLE anunță deschiderea precomenzilor pentru noile smartwatch-uri Apple Watch Series 7, care vor fi disponibile la vânzare din data de 15 octombrie.

iPhone 13 și iPhone 13 mini sunt disponibile în 5 culori: PRODUCT (RED), alb, negru, albastru și roz, în timp ce iPhone 13 Pro și iPhone 13 Max vin în patru variante cromatice: negru, auriu, argintiu și albastru.

Prețul pentru noul iPhone 13 începe de la 4.449 lei pentru modelul de 128GB, în timp ce iPhone 13 Pro și 13 Pro Max sunt disponibile de la 5.699 lei și, respectiv, 6.199 lei pentru versiunile de 128GB, iar iPhone 13 mini pleacă de la 3.949 lei pentru versiunea de 128GB.

Seria iPhone 13 a fost lansată la jumătatea lunii septembrie și are un nou cip, numit A15 Bionic, care permite traducerea automată a unui text. De asemenea, telefonul are un ecran mai bun, o autonomie a bateriei mai extinsă şi modul Cinematic pentru schimbarea automată când se filmează. Modelul este disponibil în cinci culori şi are o viteză mai ridicată datorită componentelor radio şi a tehnologiei 5G.

iPhone este cel mai important produs al Apple, dar compania se aşteaptă să înregistreze vânzări importante şi la noua serie de ceasuri inteligente Apple Watch, cu un ecran mai mare şi care se încarcă mai rapid, având un preţ de pornire de 399 de dolari. Apple Watch a devenit o piatră de temelie pentru segmentul său de accesorii, cu vânzări în valoare de 30,6 miliarde de dolari, în creştere cu 25%, în condiţiile în care veniturile din vânzările de telefoane iPhone au scăzut uşor, conform Agerpres.ro.

De asemenea, Apple a actualizat modelul iPad Mini cu conectivitate 5G şi a modificat designul. Şi modelul de bază iPad are o nouă cameră pentru a lucra şi a învăţa de acasă. Modelul de bază iPad are un preţ de pornire de 329 dolari, iar Mini de 499 dolari. Ambele vor fi disponibile de săptămâna viitoare.

Citeste si: Apple a lansat iPhone 13. Cum arată și cât costă noul device

Majoritatea analiştilor cred că utilizatorii Apple care cumpără mai mult de un produs, de exemplu un ceas Apple Watch şi un telefon iPhone, sunt mai înclinaţi să rămână fideli mărcii şi să cheltuie alţi bani pentru aplicaţiile şi serviciile companiei.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

Te-ar putea interesa și: