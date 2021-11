Pornit în urmă cu un deceniu într-o încăpere de 10 metri pătrați din Wroclaw, suprafață ce i-a inspirat pe fondatori în alegerea numelui, studio-ul polonez de jocuri mobile Ten Square Games are în prezent sute de angajați, achiziționează alte studio-uri și deschide birouri în afara Poloniei, ultima inaugurare fiind a biroului din București. Ne-am întâlnit cu Marcin Chelkowski, reprezentantul studio-ului din Varșovia, Florian Dinu, reprezentantul studio-ului din București și Janusz Dziemidowicz, Chief Technology Office în cadrul Ten Square Games.

Studio-ul de jocuri mobile Ten Square Games a fost fondat în 2011 de către Maciej Popowicz și Arkadiusz Pernal, cei doi fiind și cofondatori ai rețelei sociale Nasza Klasa, fondată în 2006 și considerată pentru mulți ani principalul competitor al Facebook în Polonia.

Lupta cu platforma fondată de Mark Zuckerberg a fost pierdută definitiv în vara acestui an, când Nasza Klasa s-a închis, însă lucrurile arată foarte bine în ceea ce privește incursiunea cofondatorilor în lumea jocurilor mobile.

Janusz Dziemidowicz face o trecere în agendă în ceea ce privește parcursul studio-ului de jocuri mobile, care a început în 2011 cu jocuri browser, acele jocuri pe care intri accesând un website.

Cum au ”pescuit” profiturile care le-au permis să devină un studio de renume în mobile gaming

După un an de dezvoltare, Ten Square Games scotea pe piață în 2012 Let's Fish, un simulator de pescuit pe care Dziemidowicz îl descrie ca un ”hit destul de mare ce a permis companiei să aibă un cash-flow pozitiv”.

Cu toate aceastea, Let's Fish a fost gândit la început ca un joc care să ofere fondurile necesare pentru principalul proiect al Ten Square Games la vremea aceea, un joc similar cu Minecraft care însă a fost abandonat între timp.

”Am publicat Let's Fish pe Nasza Klasa, dar și pe alte platforme sociale precum Facebook sau platforme din Germania și Rusia. Acest joc este LIVE de 9 ani și încă este jucat”, precizează Janusz Dziemidowicz (foto).



sursa foto: Ten Square Games.

Let's Fish a generat bani datorită achizițiilor pe care utilizatorii le făceau în interiorul jocului, iar la doi ani de la lansare și-a făcut intrarea și pe piața de jocuri mobile. Între timp, studio-ul a mai lansat multe alte titluri, însă niciunul nu s-a apropiat de succesul Let's Fish.

Citeste si: Gamerii vor fi luați în sfârșit în serios. Se poate trăi în România...

”În 2014 am adus Let's Fish pe mobile, pentru că acesta era cel mai simplu pas. Încă este LIVE. După ce am încercat și alte tipuri de jocuri, am decis să construim de la zero un alt joc de pescuit gândit pentru mobile, Fishing Clash”, povestește Janusz Dziemidowicz.

Jocul mobile Fishing Clash reprezintă în prezent cel mai mare hit al studio-ului, însă e urmărit îndeaproape și de o serie de jocuri care simulează vânătoarea. Pe o rețetă similară de dezvoltare cu cea a jocului de pescuit, Ten Square Games a lansat Wild Hunt și Hunting Clash, iar pe listă ar urma Undead Clash, despre care reprezentanții studioului nu au dat prea multe detalii deoarece este în curs de dezvoltare. Având în vedere scurta descriere de pe site-ul Ten Square Games, ar fi un shooter în care utilizatorii se află în mijlocul unei invazii a zombilor.

Listarea pe bursă, o mișcare menită să le ofere mai multă vizibilitate la nivel internațional

Pe 11 mai 2018, Ten Square Games a debutat pe Bursa de la Varșovia, cu un IPO evaluat la aproximativ 24,4 milioane de dolari, reprezentând în jur de 28,1% din capitalul companiei, conform Haitong Bank, instituția financiară care a administrat listarea.

Pe parcursul debutului, prețul per acțiune a ajuns la 52,2 PLN (zloți polonezi, în dolari reprezintă acum în jur de 13,13 dolari). La momentul redactării acestei știri, acțiunile se vând cu 350.60 PLN (88,20 de dolari).

Citeste si: Fondatorul Atari: Google Glass sunt viitorul, mobile gaming-ul va...

”IPO-ul nostru nu a fost în principal despre a strânge bani, pentru că aveam. IPO-ul a fost gândit pentru a obține o vizibilitate mai mare în lume”, adaugă Dziemidowicz.

În momentul publicării acestei știri, Ten Square Games are o capitalizare bursieră 2,56 miliarde de zloți polonezi (în jur de 640 de milioane de dolari).

Anul 2020 a venit cu deschiderea unui studio în Varșovia, care este condus de către Marcin Chelkowski.

”Avem două titluri în diferite etape de dezvoltare aici (n.r. studioul din Varșovia). Nefiind lansate, nu pot oferi mai multe detalii, însă încercăm să inovăm și să diversificăm portofoliul”, adaugă Marcin Chelkowski.

Pe lângă dezvoltarea noilor titluri, studio-ul din Varșovia se concentrează și pe partea de user acquisition (atragere utilizatori) și business intelligence, componente ce oferă un avantaj considerabil companiei în a dezvolta și promova jocurile cât mai bine.

În prezent, cei mai mulți bani cheltuiți de companie merg pe partea de user acquisition.

Marcin punctează faptul că atunci când vine vorba de dezvoltarea unui nou titlu, strategia trebuie bine definită. Pentru început, piața căreia i se adresează jocul trebuie identificată și trebuie clarificat dacă aceasta este îndeajuns de mare pentru a scala jocul și pentru a atrage utilizatori.

De asemenea, cunoștințele echipei și dorința acestora de a se implica cântăresc enorm în succesul a ceea ce ar putea fi următorul hit al studio-ului de gaming. Reprezentanții Ten Square Gaming spun că dincolo de datele pe care le obțin, un rol important îl joacă și ”feeling-ul” echipei.

”Credem că pentru a face lucruri excepționale, care vor funcționa ani de zile, trebuie să faci legătura dintre date și intuiție. Atunci vei fi capabil să creezi ceva special”, adaugă Marcin.

Decizia care i-a ajutat să înregistreze o creștere accelerată în pandemie a fost investiția mai mare în digital marketing odată cu instaurarea carantinei, în timp ce mulți alți jucători, atât din industria de gaming cât și din alte industrii, și-au oprit bugetele. Creșterea înregistrată la acel moment poate fi observată în graficul de mai jos.

sursa foto: Ten Square Games.

Anul 2021: Birouri în București și Berlin, o achiziție în Italia și intrarea pe piața din China

Rezultatele bune înregistrate în 2020 le-au alimentat planurile de expansiune. În 2021 Ten Square Games a deschis două birouri, unul în Berlin și altul în București, a achiziționat Rortos, un studio din Verona ce se concentrează pe zona de simulatoare de zbor și a intrat pe piața din China cu Fishing Clash.

Procesul de intrare pe piața din China a început în 2018, când Ten Square Games a încheiat un angajament cu compania chineză NetEase. În 2019 a fost pusă pe lista de așteptare, ca în 2021 să primească licența, devenind unul dintre cele doar 68 de jocuri pe mobile străine care au intrat pe piața chineză anul acesta.

De ce e importantă intrarea pe piața de jocuri de mobile din China? În principal pentru că este vorba de o piața evaluată în 2020 la 29,2 miliarde de dolari, reprezentând mai mult de 25% din piața globală a jocurilor pe mobile.



Biroul din București a fost deschis la începutul anului, în luna februarie, și se concentrează în principal acum pe susținerea proiectelor ce se dezvoltă în studiourile din Varșovia și Wroclaw. Studio-ul din Capitala României, condus de către Florian Dinu (foto), care a mai lucrat în trecut pentru companii precum Gameloft și BitDefender, se află în proces de recrutare, fiind în căutare de specialiști IT.

sursa foto: Florian Dinu/Linkedin

Sursa foto: Dinu Florian/Linkedin

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

Te-ar putea interesa și: