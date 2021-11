Softelligence vrea să angajeze 100 de personae în următoarele 6 luni

Compania de tehnologie și consultanță Softelligence are în plan să angajeze 100 de dezvoltatori, arhitecți și ingineri de software în următoarele 6 luni, pentru a-și extinde astfel echipa existentă cu 40%. Drept urmare, echipa Softelligence unde lucrează acum 250 de experți, urmează să crească la 350 de persoane până în iunie 2022.

Această extindere face parte din planul de a crea și extinde un hub est-european de excelență în consultanță și transformare digitală pentru companiile din domeniul serviciilor financiare.

„Efortul susținut de digitalizare al clienților existenți, dar și al celor noi cu care am început colaborarea în ultimii trei ani, a dus la implicarea companiei în proiecte tot mai complexe de transformare și consultanță. Am încheiat noi parteneriate și am angajat constant din ce în ce mai mulți experți în România și Marea Britanie, iar acum am deschis un nou centru de specialitate în Macedonia de Nord. Estimările noastre pentru anul viitor indică o implicare tot mai mare a tehnologiei în transformarea marilor jucători internaționali din domeniul bancar și cel al asigurărilor, de aceea echipa noastră se va mări considerabil în următoarea perioadă.”, explică Adrian Blidăruș, CEO și fondator al Softelligence.

Compania intenționează să angajeze experți software specializați în .NET, Java și tehnologii moderne de management de date, dar și arhitecți software, data scientists, leaderi de echipă și manageri de proiect.

În octombrie, compania a deschis o filială în Macedonia de Nord unde urmează să investească 1 milion de euro până la finalul anului 2023.

Softelligence a fost înființată în 2006 în București de către Adrian Blidăruș, care este acum CEO și acționar majoritar, și are în total patru filiale, dintre care două în România (la București și Craiova), una în Marea Britanie și, cea mai nouă, în Macedonia de Nord. Cifra de afaceri totală a companiei, în toate piețele în care activează s-a ridicat în 2020 la 11,4 milioane de euro.

Compania a inițiat în acest an și un program CSR – Generation Tomorrow – prin care își propune să sprijine inovația în rândul tinerilor. Sub umbrela Generation Tomorrow, compania a devenit și principalul susținător privat al Echipei Naționale de Robotică a României, sprijinind participarea acesteia la Expoziția internațională de tehnologie și inovație Dubai 2020.

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

