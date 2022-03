Compania care digitalizează Lidl și Kaufland caută IT-iști în România: ce posturi are vacante pentru anul 2022

În luna august a anului trecut, Lidl Digital România, centrul IT care furniza până la acel moment soluții de e-commerce și management pentru platformele digitale ale rețelei internaționale Lidl, a devenit Schwarz IT Hub, filială a Schwarz IT INT Holding. În noul format, condus din postura de CEO de către Octavian Ichim, compania a început să livreze soluți IT către rețelele Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion și PreZero. Ichim a vorbit, într-un interviu acordat wall-street.ro, despre planurile de dezvoltare ale business-ului în 2022.

Schwarz IT Hub are, în momentul publicării acestui interviu, o echipă formată din aproximativ 100 de IT-iști specializați printre altele în SAP, Hybris, .NET, testare automată și Golang.

”Până la finalul anului 2022 ne propunem să creștem echipa cu 50%. Posturile deschise acoperă mai multe specializări, printre care Java, .NET, ABAP, dar și analiză de business & consultanță SAP, testare automată ori alte tehnologii specifice DevOps(...) Sunt disponibile atât posturi de entry level, cât și senior, astfel că așteptările noastre privind experiența și studiile variază în funcție de nivelul poziției”, precizează Octavian Ichim în cadrul unui interviu acordat wall-street.ro.

El precizează că organizația pune accent în testele de recrutare pe limbajele de programare pe care candidatul le cunoaște, cât de dispus este să învețe lucruri noi și cât de receptiv și organizat este. De la începutul pandemiei, Ichim precizează că angajații au trecut la un program de lucru full work from home.



”Modul de lucru nu ne era străin pentru că, de fapt, la Schwarz IT Hub suntem aproximativ 3.000 de colegi din mai multe țări europene. Pentru că se lucrează în echipe internaționale, biroul nostru are o zonă de celule individuale care să permită conectarea cu membrii echipei din alte țări, astfel că intrarea în pandemie nu ne-a modificat deloc dinamica de muncă așa cum s-a întâmplat în alte industrii. Deși astăzi se lucrează complet de acasă, menținem o legătură strânsă cu echipa noastră. Organizăm sesiuni de training, de knowledge sharing, de mentorat și invităm colegii să ni se alăture fizic, cu respectarea măsurilor legale, doar atunci când acest lucru este agreat la nivelul echipei/echipelor operaționale”, adaugă Ichim.



În acest moment, centrul din București este unul dintre cele trei centre principale de dezvoltare, din afara Germaniei, din cadrul rețelei Schwarz IT la nivel internațional, alături de Sofia și Barcelona. Ichim precizează anul acesta se vor concentra pe extinderea și consolidarea echipei, însă nu există în plan și deschiderea unui al doilea centru în România.

”Tehnologiile pe care le utilizăm frecvent și care se potrivesc cel mai bine cu proiectele noastre sunt cele din zona de programare în cloud, arhitectura bazată pe microservicii, data science, machine learning, testare A/B. Angajații noștri au experiență, printre altele, în Java, Vue.js, Angular, .NET, SAP R3 și S4, SAP Cloud, dar și Selenium, Jenkins, Kubernetes ori Nagios”, adaugă CEO-ul Schwarz IT Hub România.



El este de părere că pandemia a accelerat procesul de digitalizare, dar a și pus la încercare scalabilitatea soluțiilor curente care existau la acel moment. În retail, a fost necesară o dezvoltare accelerată a aplicațiilor mobile și a celor pentru comerț online pentru că a crescut dorința consumatorilor de a utiliza mediul digital pentru cumpărarea produselor. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, o mai mare parte dintre consumatori a considerat că pentru a evita transmiterea virusului, este mai sigur să utilizeze pentru cumpărături telefonul mobil și soluțiile online ale magazinelor.

